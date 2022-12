Shelley Duvallt jövőre ismét egy filmben lehet majd látni, mivel húsz év után újra visszatért a színjátszáshoz. A már 73 éves színésznő egy friss interjúban számolt be arról, milyen érzéssel töltötte el, hogy ismét filmben szerepelhet, ahogy azt is kifejtette: szívesen folytatná.

A Ragyogás című filmet nem sokaknak kell bemutatni, miután az egyik legkultikusabb alkotássá nőtte ki magát. A Stephen King könyve alapján készült produkció két főszerepét Jack Nicholson és Shelley Duvall alakította. Előbbi a megőrült apa, Jack Torrance, míg utóbbi a történteket elszenvedő feleség, Wendy Torrance szerepében tűnt fel.

Bár az író, Stephen King egyáltalán nem volt elégedett a filmmel, a közönség tetszését elnyerte, így Nicholson és Duvall előtt kitárult a lehetőségek tárháza az ezt követő időszakban. A színésznő a 80-as és 90-es években több filmes és sorozatbeli felkérést is kapott, azonban Nicholsonnal ellentétben ő 2002-ben úgy döntött, felhagy a színészettel.

Az utolsó film, amelyben szerepelt, a Manna from Heaven volt, és 2022-ig, azaz húsz évig kellett várni arra, hogy ismét elvállaljon egy felkérést. A már 73 éves Shelley Duvall a The Forest Hills című horrorban kapott szerepet, amely az eddigi információk szerint jövőre fog megjelenni. A színésznő új alakításáról, illetve a parkolópályán töltött idejéről egy interjúban számolt be bővebben.

Tudom, hogy hosszú idő telt el, de nagyszerű volt visszatérni, jó érzéssel töltött el. Többet akarok színjátszással foglalkozni. Nagyon szórakoztató filmben szerepelni, minden percét ki kell élveznem

– fejtette ki Duvall.

A színésznő a The Forest Hillsben Rico (Chiko Mendez) és Emily (Linda Flores) édesanyját játssza majd. Mint megjegyezte, az általa alakított karaktert úgy kell elképzelni, hogy mindig ott forrong a düh benne, és néha a felszínre is tör. A produkcióban egyébként több neves színész is feltűnik majd, köztük az E. T., a földönkívüliben az anyát alakító Dee Wallace, illetve a Terminátor 2. – Az ítélet napja John Connorja, Edward Furlong. Ahogy azt színészpartnere, Felissa Rose kiemelte, egy igazi legendának tartja Duvallt.

Shelley a példaképem volt, és felülmúlta minden várakozásomat mint ember és színésznő. Mindenkit melegséggel töltött el a gyönyörű szemeivel és a csodálatos lelkével. Nagyon egy húron pendültünk

– magyarázta Rose, akivel egyet tudott érteni a produkció rendezője, Scott Goldberg is, aki hozzátette, bár Duvall már évek óta visszavonult a színészettől, még mindig profi.

Üdv a jövőben!

Mivel Shelley Duvall utoljára húsz évvel ezelőtt szerepelt filmben, a kiesett idő miatt nem tapasztalhatta meg, mekkorát fordult a világ a technológia fejlődésének köszönhetően. Ez a változás a szórakoztatóipart is elérte, így napjainkban már nem olyan eszközökkel zajlik egy forgatás, mint 2002-ben.

Ahogy azt a színésznő az interjúban kiemelte, ez volt az első alkalom, amikor olyan rendezővel dolgozott együtt, akivel FaceTime-on tartotta a kapcsolatot. Mint mondta, szórakoztatónak találta, hogy így tudtak kommunikálni egymással, illetve a technológiával kapcsolatos élményei kapcsán megjegyezte: üdv a jövőben!

(Borítókép: Shelley Duvall a Ragyogás című filmben. Fotó: Warner Bros / Hawk Film / Northfoto)