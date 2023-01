Kórházba került Rácz Jenő

Közösségi oldalán tájékoztatta a követőit Rácz Jenő arról, hogy egészségügyi problémái miatt most egy kis időre kicsekkol a dolgos hétköznapokból. A Konyhafőnök zsűritagjaként is ismert Michelin-csillagos séfet szerdán délután megműtötték: elmondása szerint keresztszalagpótlást végeztek a térdében.

Egy műtét előtt búcsúzkodni a feleségemtől és a kislányomtól egy új tapasztalat… Viszont a műtétre nagy szükségem van, megelégeltem, hogy mindennap fájó térddel térek haza egy hosszú munkanap után, hogy nem tudok lassan fél éve sportolni, és hogy heti rendszerességgel jártam térdleszívásra

– olvasható a videó mellett, amit a beavatkozás előtt két órával osztott meg Rácz Jenő az Instagram-oldalán, mindenkit arra kérve, gondoljanak rá és szorítsanak neki, mert nagy szüksége lesz rá.

Időközben a séf már túl is esett a beavatkozáson, amelynek eredményességéről ugyancsak a közösségi felületén számolt be. Friss bejegyzése szerint most három hónap kőkemény rehabilitáció vár rá, és a legnagyobb fájdalma az, hogy emiatt kényszerpihenőn kell lennie.

„Ez egy olyan dolog, amit már 10 éve nem csináltam, lehet, rám is fér picit” – morfondírozott, miközben a feltöltött videóban meg is mutatta a bekötözött lábát. „Három hét múlva már állhatok, sétálhatok, úgyhogy valahogy ki kell bírni ezt az időt” – tette hozzá saját magát buzdítva.

