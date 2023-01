Újabb fogyókúrás tévhit dőlt meg, nem a kalóriákon múlik minden

A fogyókúrák és a különböző diétás étrendek szinte napról napra változnak, mindenki más módszerre, más ételekre és más időpontokra esküszik a fogyás kapcsán, azonban több olyan tévhit is létezik, amelyek miatt akár hosszú évek óta mindhiába várjuk a pluszkilóktól való szabadulást. Most kiderült, hogy ilyen tévhit a kalóriabevitel számlálása is, ugyanis hiába vannak olyanok, akik rövid távon fogyhatnak, ha korlátozzák kalóriabevitelüket, legtöbbjük egy idő után visszapattan az eredeti súlyához, sőt akár túl is lépi – figyelmeztetnek a szakértők.

Pedig az új évre általában rengetegen fogadják meg mindig, hogy majd egészségesebben élnek, vagy megszabadulnak néhány felesleges kilótól, azonban mindezt sokan meglehetősen rossz technikával próbálják elérni.

A kalóriaszámlálás hülyeség, nem segít a fogyásban

– figyelmeztetett az elismert dietetikus, Tim Spector professzor, aki szerint a megközelítés – amelyet világszerte a fogyás egyik leghatásosabb módjaként reklámoznak – „óriási átverés”, amely az embereket mindössze a kalóriák számlálására motiválja, nem pedig étkezéseik minőségének javítására.

Változatos növényi étrend – ez lehet a kulcs

A szakember szerint a kalóriák számlálgatása helyett az embereknek arra kellene összpontosítaniuk, hogy a tányérjuk kiváló minőségű élelmiszerekkel legyen tele – gyümölcsökkel, zöldségekkel és diófélékkel –, valamint kerüljék el a gyorsételeket, és törekedjenek arra, hogy a nap első és utolsó étkezése között ne teljen el tíznél több óra.

Kétségkívül nagyon szigorú kalóriaszámlálással néhány hétig lehet fogyni, azonban a testünk evolúciós mechanizmusai minden héten egyre éhesebbé tesznek, amikor megfosztjuk magunkat az energiától. Ekkor a test kikapcsolt üzemmódba kerül, az anyagcsere lelassul, így az emberek több mint 95 százaléka vissza fog esni ahhoz a súlyhoz, amellyel elkezdte az egészet, sőt vannak, akik még nagyobb súllyal rendelkeznek majd a diéta végén ennek köszönhetően

– ecsetelte a szakember, aki szerint gyakorlatilag lehetetlen a kalóriákat normálisan számolni, ugyanis a boltokban és az éttermekben is általában tévesen vannak vagy egyáltalán nincsenek feltüntetve az erre vonatkozó információk. Spector professzor emellett úgy véli, a kalóriákra való összpontosítás egyébként is óriási becsapás, ami elvonja a figyelmet az élelmiszerek minőségéről.

Az élelmiszeripar azt akarja, hogy a kalóriára, a zsírtartalomra és a cukorra összpontosítsunk, hogy eközben ne az élelmiszerek minőségén gondolkodjunk

– vélekedett, majd hozzátette: ahelyett hogy a fogyás érdekében a kalóriaszámlálással foglalkozunk, arra kell ösztönözni az embereket, hogy kövessenek növényi alapú étrendet, és az eredeti összetevőkből készült, minőségi élelmiszerek fogyasztására összpontosítsanak.

Mondj nemet a magasan feldolgozott élelmiszerekre!

Spector szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek – amelyek ipari feldolgozáson mentek keresztül – általában sok hozzáadott sót, cukrot, zsírt és egyéb kémiai adalékanyagot tartalmaznak, emiatt ezeket mindenképpen kerülni kell. Tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik ilyen magasan feldolgozott ételeket fogyasztanak, átlagosan napi 300 kalóriával többet visznek be a szervezetükbe, mint azok, akik kevés feldolgozott élelmiszert esznek.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek csak még éhesebbé tesznek, emellett pedig károsítják a bélrendszerben lévő mikrobákat is

– emelte ki a professzor a Daily Mailnek.

Hogy a nap első és utolsó étkezése között ne teljen el tíznél több óra, azért tartja fontosnak, mert így 14 órája marad a szervezetnek böjtölni és emészteni. Ennek köszönhetően csökken az az idő is, amelyet nassolással töltenénk, továbbá a késő esti étkezések is megszűnnek, amelyek – bár mások ezt szintén tévhitnek gondolják – a szakértő szerint a fogyás legnagyobb ellenségei.

Az egészséges fogyás nem hetek alatt, hanem hónapok és évek alatt megy végbe. Ha eltávolodunk a kalóriák számolásától, és a fogyasztott növények sokféleségére összpontosítunk, és tápláljuk a bélrendszerünket, az segít igazán az embereknek elérni a legegészségesebb testsúlyukat, majd megtartani

– zárta gondolatait a professzor.

(Borítókép: Annette Riedl / picture alliance via Getty Images)