Újra rákkal küzd Michael Flatley

A 64 éves táncos a Facebook-on közölte, hogy agresszív daganatos betegséggel küzd, és egy műtéten is átesett már − írta meg a The Sun.

Ahogy írta:

Tavaly Flatley közölte, hogy 2003-ban már megküzdött egy rosszindulatú melanomával.

A táncos az MTV egy amerikai nézőjének köszönheti az életét, aki észrevette a rosszindulatú bőrrák első jeleit.

Flatley akkor úgy nyilatkozott, hogy

Sok ember szenvedett rákban a környezetemben, és sokan bele is haltak. Nálam is diagnosztizáltak bőrrákot, és nagyon ijesztő időszakot éltem át. Rosszindulatú melanomát diagnosztizáltak nálam. Ez 2003 körül történt, és pusztán a véletlen műve volt, hogy észrevették. A Lord of the Dance ötödik évfordulóját ünnepeltük Las Vegasban, és interjút adtam az MTV-nek.

Valaki megnézte az interjút, felhívta a személyi asszisztensemet, és megkérdezte: Észrevetted valaha azt a barna foltot Michael arcának oldalán?. Nekem soha nem is tűnt fel. Az orvos azt mondta, ha néhány hét múlva mentem volna el hozzá, valószínűleg semmit sem tudott volna tenni értem.