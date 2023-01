Johnny Depp teljesen összeomlott a gyásztól

Csütörtökön érkezett a hír, hogy 78 éves korában, kedden meghalt Jeff Beck, minden idők egyik legjobb rockzenésze és gitárosa. Beck családjának közleménye szerint a zenész halálát bakteriális agyhártyagyulladás okozta.

A brit zenész, aki a The Yardbirds tagjaként vált ismertté, majd Rod Stewarttal megalapította a The Jeff Beck Groupot, a Hollywood Vampires supergroupban is játszott, amelynek Alice Cooper, Joe Perry és Tommy Henriksen mellett Johnny Depp is tagja. A Karib-tenger kalózai című film sztárja, aki nagyon közeli barátságot ápolt Beckkel, a People magazin informátora szerint teljesen összetört zenésztársa elvesztése miatt – az 59 éves színész állítólag „néhány más rocksztárral” együtt Jeff Beck ágya mellett volt, mielőtt meghalt.

„Nagyon szoros barátságban voltak, rendkívül közel álltak, és még közelebb kerültek egymáshoz az elmúlt nyáron, amikor együtt turnéztak” – osztotta meg a lappal a forrás, hozzátéve: a betegség nagyon gyorsan jött és az utolsó pár hétben rohamosan romlott Jeff Beck állapota. Megjegyezte:

Johnny még mindig próbálja feldolgozni a hírt, teljesen összeomlott.

Depp és Jeff Beck tavaly júliusban adta ki 18 című lemezét és egy klipet is készített a This Is a Song for Miss Hedy Lamarr című dalhoz, amely az album első kislemeze. A színész akkor úgy fogalmazott:

Rendkívüli megtiszteltetés Jeff-fel játszani és zenét írni, aki az igazi nagyok egyike, és akit most már a testvéremnek hívhatok.

Beck szintén nagyon jó véleménnyel volt Deppről. Azt mondta, régóta nem volt olyan kreatív partnere, mint a színész, aki szerinte a közös albumukon az egyik legnagyobb erőnek számított. Azt is kiemelte akkor, reméli, hogy az emberek komolyan veszik Johnny Deppet, mint zenészt, mert úgy látja, néhányuknak nehéz elfogadni, hogy tud rock and rollt énekelni.

(Borítókép: Johnny Depp és Jeff Beck. Fotó: Getty Images)