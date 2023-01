Meghalt Jean Veloz, Hollywood legendás táncosa

A The Hollywood Reporter információi szerint Jean Veloz ügynöke és egyben barátja, Rusty Frank jelentette be a szomorú hírt, miszerint a táncos 98 éves korában hunyt el Los Angeles-i otthonában. A művésznek munkássága során sikerült letennie a névjegyét Hollywoodban, ugyanis ő gondolta újra a Lindy-hopnak nevezett stílust, ami a New York-i Harlem negyed fekete közösségeiben született 1928-ban.

Jean egy olyan swing táncstílust hívott életre, amelyet az egész világon csodáltak

– fejtette ki Frank, hozzátéve, táncstílusa merőben eltért a 30–40-es években elterjedt trendektől.

Ahogy azt az ügynök megjegyezte, minden vele töltött pillanat egy leckeként szolgált arról, hogyan kell élnünk az életet. Kiemelte, Veloz pozitív hozzáállása páratlan volt, ahogy az emberszeretete is.

Jean Veloz, aki Jean Grinnell Phelps néven látta meg a napvilágot, 1924. március 1-jén született Los Angelesben. Már fiatalkorától kezdve érdeklődött a tánc iránt, és egy versenyen testvérével, Raymonddal együtt ők kerültek ki győztesen 500 induló közül. Szintén egy versenynek köszönhette, hogy Screen Actors Guild kártyát kapott, ami egyúttal azt is jelentette, hogy bekerülhetett a Swing Fever filmbe. Bár 1947-ben férjhez ment Harold Davihoz, később elváltak, majd 1963-ban hozzáment oktatójához, Frank Veloz táncoshoz, akivel olyan produkciókon dolgoztak együtt, mint az 1951-es Valentino és az 1953-as Latin Lovers.

A táncosnőt joggal nevezték akkoriban Hollywood egyik legnépszerűbb táncosának, ugyanis pályafutása során több filmben is feltűnt, köztük az 1943-as Swing Fever, Jive Junction és Where Are Your Children?, az 1944-es Groovie Movie, illetve az 1945-ös The Horn Blows at Midnight produkciókban. E filmekben lehetősége nyílt olyan ismert személyekkel együtt szerepelni, mint Arthur Walsh színész-táncos, Dean Collins táncos, illetve Jack Benny tévés.

Férje, Frank Veloz 1981-es halálát követően visszavonult, azonban 2016-ban közreműködött a The Bachelorette című sorozat kapcsán táncoktatóként, illetve egy évvel később feltűnt a Little Big Shots: Forever Young nevezetű műsorban is. Táncfesztiválok gyakori látogatója volt, többek között Németországban is járt még 2020-ban, a járvány kezdete előtt.

(Borítókép: Jean Veloz 2017 áprilisában. Fotó: Vivian Zink / NBC / Getty Images)