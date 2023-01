Zámbó Jimmy titkainak nyomába eredtünk a VII. kerületi Csikágóban

Egy interaktív program keretein belül komolyabb kutatómunka nélkül is meglátogathatók Zámbó Jimmy életének és a róla készült A Király című RTL-sorozatnak jellegzetes helyszínei, ehhez mindössze egy QR-kódot olvasó, okostelefonra van szükség. A széria néhány szereplője és alkotója társaságában kedden az Index is elsétált a túra egy-egy állomására.

Az Erzsébetváros sűrűjében felnövő, majd Csepelen otthonra találó, álmait soha el nem engedő művész hiába ért fel a csúcsra, nyugalmat ott sem talált. Ezt a világot idézi fel az RTL és a tematikus városi sétákat szervező Hosszúlépés. Járunk? csapata is A Királyi zarándoklat című interaktív programmal, amellyel Zámbó Jimmy életéhez kötődő budapesti helyszíneket barangolhatjuk be mobiltelefonunk segítségével. Városszerte tizenkét QR kódot helyeztek el a szervezők, melyeket beolvasva megelevenednek Zámbó Jimmy életének meghatározó helyszínei és maga a korszak is, amelynek jelképévé vált az énekes.

Az állomások között található többek között Zámbó Jimmy szülőháza, általános iskolája, kedvenc piaca, az egykori Budapest Sportcsarnok és a Csepeli temető is. A túra összes helyszíne, térképpel együtt ide kattintva látható.

Ezt az új, tematikus városi túrát próbálhatta ki most az Index is – egy sajtóbejárás keretén belül néhány helyszínt megtekintve mi magunk is belekóstolhattunk kicsit Zámbó Jimmy rejtélyes életébe.

Iskola, szülőház és kedvenc piac

Bár nem látogattuk meg az összes pontot, három, egymáshoz igazán közel található, ám Zámbó Jimmy életében annál fontosabb helyszínt is megismerhettünk a délutáni séta során. Ezek egyaránt a VII. kerületben, a sokak által csak Csikágónak nevezett környéken helyezkednek el. Egészen biztos, hogy ezeken az utcákon nem lehetett olyan kellemes járni akkoriban, ahogy mára sem számít a kerület ezen része a főváros legnépszerűbb környékei közé, de korántsem érdemes visszahőkölni a túrától pusztán a környék beceneve miatt.

Első állomásunk a mai Baross Gábor Általános iskolához vezetett, amely nem csak a sorozatban, de az énekes ifjúkorában is igazán fontos szerepet töltött be. Az épület mellett található QR-kód leolvasását követően temérdek információ tárul elénk a megnyíló web-ablakban, ezek közül azonban csak néhányat említenék a program izgalmának fenntartása érdekében. Kiderült például, hogy Zámbó Jimmy nem igazán volt az iskola jeles diákja – a tanulmányi eredményével, szorgalmával, és magatartásával is akadtak problémák. Sokszor keveredett verekedésbe, esetenként még a hatvanas években rendkívül kívülállónak és lázadónak tartott hosszú haja miatt is. Sokan nem tudják azt sem, hogy ebben az intézményben szerezte ikonikus hegét is, ami miatt egy helyen később haja sem nőtt ki a fejével az iskola kapuját betaláló ifjú Jimmynek.

Tovább haladva az oktatási intézménytől mindössze néhány száz méterre, az István utca 20-as szám alatt található Zámbó Jimmy szülőháza, ahol a QR-kód leolvasása után ismételten egy csomó érdekes információt tudhatunk meg a legendás énekes gyerekkoráról. Esetünkben lehetőség nyílt a lakóház belső udvarára is bejutni, ahol a sorozatból is ismerős látvány tárult a szemünk elé. Legalábbis nagyrészt, a lakóház régi gangján ugyanis már több lakás régi ajtaját és nyílászáróit is kicserélték, egyes lakások mellett pedig hófehér légkondik díszelegnek, így – mint azt megtudtuk – A Király azon jelenetei, amelyek Zámbó Jimmy gyerekkorát mutatják be, egy másik, hasonló épületben forogtak.

Túl sok időnk nem volt a visszhangos térben elmerülni az énekes gyerekkorában, ugyanis elindultunk túránk utolsó állomásához, a Garay téren található piachoz, amely szintén csak néhány sarokra található Zámbó Jimmy szülőházától és az iskolájától. Ez a helyszín már sokkal inkább a felnőtt énekes számára volt fontos – sokszor járt ide fellépések és munka után hajnalban ide étkezni.

Mivel Zámbó Jimmy a magyar konyha megszállottja volt, és akkoriban még nem állt minden sarkon egy éjjel-nappali gyorsétterem sem, így a húzós éjszakákat követően gyakran látogatott el a piacra hurkát és kolbászt enni. Ugyan a helyszín mára egy komplett bevásárlóközponttá alakult át, az énekes életében rendkívül komoly szerepet betöltő állomáson mi magunk is megkóstolhattuk a kedvenceit, pontosan úgy, ahogyan ő szerette: májas hurkát és kolbászt, szigorúan dupla mustárral!

