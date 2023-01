Nyert a lottón 70 milliárdot, nyolc év alatt elégette az egészet

Az EuroMillions történetének egyik legnagyobb nyertese gyakorlatilag a teljes lottónyereményét elégette mindössze nyolc év alatt – derült ki a most nyilvánosságra került dokumentumokból. A skóciai Colin Weir 2011-ben nyerte meg a mai árfolyamon számolva több mint 70 milliárd forintnak megfelelő összeget, 161,6 millió fontot. A férfi 2019-ben halt meg, 71 évesen, akut veseelégtelenségben, és ekkorra szinte semmi sem maradt a vagyonából.

Az EuroMillions 2004-ben indult több európai ország nemzeti lottójáték-szervező vállalatának összefogásával, Magyarországhoz legközelebb Ausztriában lehet fogadni. Colin Weir az egyik első igazi nagynyertes volt, a rekordját 2019-ben döntötték csak meg.

Az operatőrként dolgozó férfi és ápolónő felesége élő cáfolatai voltak a skót vicceknek, ugyanis példátlan sebességgel kezdték költeni az ölükbe pottyant vagyont. Az Edinburgh Live által megszólaltatott pénzügyi szakértő egyenesen úgy fogalmazott, hogy az ilyen szintű költekezés szinte már komoly munkaként is felfogható.

Lottó, foci, politika

Elsőként másfél milliárd forintnyi összegért vásároltak maguknak egy birtokot, amelynek felújítására még egy rakás pénzt elköltöttek. Weir ezután 55 százalékos részesedést szerzett a Glasgow-i Patrick Thistle nevű futballcsapatban, vett egy csomó versenylovat, és létrehozott egy jótékonysági szervezetet is. A lottónyertes nevét nem csak az utóbbi miatt foglalják imába Glasgow-ban, a szerencsejáték Robin Hoodja ugyanis többségi tulajdonosként kifizette kedvenc focicsapata adósságát, majd hirtelen meggondolta magát, és a tulajdonrészét nemes egyszerűséggel átadta egy szurkolói csoportnak, bónuszként pedig létrehozott egy utánpótlás-akadémiát is.

Weir a skót függetlenség elszánt támogatójaként alaposan megtolta a Skót Nemzeti Párt 2014-es kampányát, olyannyira, hogy halálakor még az ország miniszterelnöke is méltatta múlhatatlan érdemeit. A férfi 3,5 millió fonttal támogatta a Yes Scotland mozgalmát, ami több mint a háromszorosa volt annak az összegnek, amit az elszakadást ellenző JK Rowling utalt a Better Together néven mozgósító munkáspártiaknak.

Az elszakadás híveinek büdzséje 80 százalékban az EuroMillions főnyereményéből jött össze.

A lottónyertes a költséges politikai kitérő után sem tétlenkedett, hetente átlag 100 ezer fontot (44 millió forintot) költött luxustermékekre, és az eszeveszett pénzszórást az sem akasztotta meg, hogy 2018-ban elvált feleségétől, aki 66 millió fonttal (csaknem 30 milliárd forinttal) lépett ki a házasságból.

Colin Weir élete utolsó évét agglegényként töltötte újonnan vásárolt, tengerparti otthonában, amelyért csaknem félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki. A garázsban egy Jaguar F-PACE, egy Bentley Arnage, egy V- és egy E-osztályú Mercedes parkolását kellett megoldania.

A végakaratában nem kellett sokat matekoznia, halála után a két gyermeke 1-1 millió fontot örökölt a lottónyeremény maradékából. A búcsúztatását a Patrick Thistle stadionjában tartották a hirtelen tulajdonossá vált szurkolók körében.

Az EuroMillions játékán nem állt meg az élet, 2022-ben újabb rekord született 83 milliárd forintnyi jackpottal.

(Borítókép: Colin Weir és felesége a lottónyereményt ünneplik. Fotó: Lynne Cameron / PA Images via Getty Images)