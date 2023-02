Egy hónapja keresi a rendőrség az újszülöttjével együtt eltűnt brit arisztokratát

Immár több mint egy hónapja tartja izgalomban a brit közvéleményt a csecsemőjével együtt eltűnő főnemes lány esete, aki nagyanyja révén még a királyi családhoz is kötődik. A történetet az is színesíti, hogy a gyerek apja korábban 20 évet töltött börtönben erőszakos és szexuális jellegű bűncselekmények miatt. A rendőrség nyomravezetői díjat is felajánlott, hogy mielőbb rátaláljanak az orvost eddig még nem látott újszülöttre.