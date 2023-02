Szabó Kimmel Tamás is felkerült a NAV feketelistájára

A nyilvános céginformáció szerint Szabó Kimmel Tamás jelenleg szünetelteti vállalkozói tevékenységét. A Blikk szerint az adótartozásának tudható be, hogy a cégtár átlag feletti kockázatúként értékeli a vállalkozását. A lap a sajtósán keresztül elérte a színészt, aki csak annyit mondott röviden, hogy nem akarnak nyilatkozni az ügyben.

Szabó Kimmel Tamás a 2009-ben bemutatott Made in Hungaria című filmmel robbant be a köztudatba. Később olyan alkotásokban tűnt fel, mint A berni követ, a Pappa Pia vagy az Apró mesék. A színészt most kevés darabban lehet látni: jelenleg csak Pintér Béla és Társulata, Marshal Fifty-Six című előadásában játszik.

„Ha valaki felkerül erre a listára, arra számíthat, hogy innentől kezdve széles körben hozzáférhető lesz a tény, hogy köztartozása van. Ez nagyon sok mindenben akadály lehet; akár hitelfelvételnél, vagy állami pályázatokban való indulásnál. Rontja az illető hitelminősítését, aminek sokrétű negatív következménye lehet. Nem számít, kiről van szó, közismert vagy magánemberről, bizonyos üzleti vagy köztisztviselési indulásában kizáró ok, ha köztartozása van” – tájékoztatta a Blikket Tran Dániel független jogi szakértő.