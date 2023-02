Pharrell Williams a Louis Vuitton következő férfi dizájnere

Még inkább összefonódni látszik a divat és a szórakoztatóipar, ugyanis a Louis Vuitton Pharrell Williams amerikai rappert és producert nevezte ki a férfiruházat új kreatív igazgatójának. A francia luxusmárka az Instagramon jelentette be, hogy Williamst mintegy 16 hónappal az előző férfi ruhatervező, Virgil Abloh 2021-ben bekövetkezett hirtelen halála után alkalmazta.

Pharrell Williams egy látnok, akinek kreatív univerzuma a zenétől a művészeten át a divatig terjed – az elmúlt húsz évben globális kulturális ikonná vált

– olvasható a cég közleményében. Hozzátették: „Az a mód, ahogyan a különböző világokban, amelyeket felfedez, áttöri a határokat, összhangban van a Louis Vuitton kulturális menedék státuszával, megerősítve az innováció, az úttörő szellem és a vállalkozói szellem értékeit.”

Abloh utódjaként felmerült még a brit Grace Wales Bonner és Martine Rose, valamint az amerikai Telfar Clemens és Colm Dillane, ismertebb nevén KidSuper, akit a múlt hónapban jelentettek be a Louis Vuitton első férfi ruhatervezőjének – írja a The New York Times. De végül a 49 éves Williams kapta meg a férfidivat egyik legjelentősebb kreatív igazgatói szerepét.

Az ő kinevezése volt az első nagy döntés a Louis Vuitton új vezérigazgatójának, Pietro Beccarinak, aki a múlt hónapban csatlakozott a márkához a Diortól.

Pharell Williams volt egyébként a Chanel első férfi nagykövete, és már 2004 óta dolgozik a Louis Vuittonnal. Nemrégiben együttműködést kötött a Tiffany & Company ékszerüzlettel, amely a Louis Vuittonnal együtt a Louis Vuitton Moët Hennessy luxuscikk-konglomerátum része. Első kollekcióját a Louis Vuitton számára júniusban mutatja be a párizsi férfidivathéten.

(Borítókép: Pharrell Williams 2014. május 26-án. Fotó: Fred DUFOUR / AFP)