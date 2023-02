A sürgősségire jutott az Elvis-film miatt Austin Butler

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Austin Butler főszereplésével még tavaly, 2022 júniusában mutatták be a rock and roll királya előtt tisztelegve az Elvis Presley életét bemutató Elvis című filmet, mégis a mai napig is kiderülnek kulisszatitkok a sikerfilmmé vált alkotás forgatásáról.

Ugyan a címszerepet eljátszó Butler élete egyik legjobb élményének nevezte, hogy a világ valaha volt egyik legnépszerűbb előadóját alakíthatta, a forgatás a kellemes emlékek mellett nem volt fenékig tejfel, ugyanis elmondása szerint annyira megbetegedett az utolsó napokban, hogy a sürgősségin kötött ki.

A forgatás alatt nem voltam beteg, de azon a napon, amikor befejeztem, a sürgősségi osztályon kötöttem ki. A szervezetem éppen azután kezdett teljesen leállni, hogy befejeztük az Elvist

– mondta vasárnap a 2023-as SAG-díj-átadón.

Butler elárulta, hogy egy hétig az ágyból sem tudott felkelni, a kórházi ellátást követően hosszú időbe telt, mire újra munkaképessé vált.

Hajnali 4-kor elviselhetetlen fájdalomra ébredtem, és kórházba szállítottak. Egy vírust kaptam el, amely a vakbélgyulladás tüneteit produkálta nálam

– tette hozzá.

A forgatásokon emellett Elvis Presley hangjának megalkotása is igazi kihívást jelentett számára, amit annyi ideig gyakorolt, hogy már a saját hangján is nehéz volt megszólalnia.

„Nem hiszem, hogy még mindig úgy hangzom, mint Elvis, de nehéz volt levetkőzni ezt. Ez olyan, mint amikor valaki huzamosabb ideig él külföldön, és átveszi az ottani nyelv sajátosságait. Nekem ez volt az életem három évig, tehát biztos vagyok benne, hogy egy-két felvett dolog a mai napig megmaradt a beszédemben” – idézi a színészt a New York Post.

(Borítókép: Austin Butler 2022. május 31-én. Fotó: Neil Mockford / FilmMagic / Getty Images Hungary)