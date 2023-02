Bangó Margit kontrollja tökéletes eredményt hozott, legyőzte a rákot

A legújabb kontrollvizsgálaton is tünetmentesnek bizonyult, másodszor is legyőzte a rákot Bangó Margit. A 72 éves Kossuth-díjas előadóművész korábban több műtéten és kemoterápiás kezelésen is átesett a betegség miatt, amely reméli, immáron a múlté.