Néhány évvel ezelőtt még az is elég valószínűtlennek tűnt, hogy egy közösségi oldalra vagy videómegosztóra tartalmat gyártó személy olyan híressé válhat, mint a legnépszerűbb hollywoodi színészek, mára azonban már teljesen magától értetődő, hogy több millió ember követi bizonyos influenszerek és youtuberek minden egyes mozdulatát.

Pontosan ezt a fajta rajongást használták ki a YouTube fenegyerekei is, akik az egymásnak való üzengetést megunva ringbe szólították riválisaikat és ellenszenves kollégáikat konfliktusaik rendezése érdekében. De ki vesz komolyan egy kollégáját veréssel fenyegető tartalomgyártót vagy egy profival összecsapó videóst?

Láthatóan meglehetősen sokan, ami elsősorban annak tudható be, hogy

valóságshow-kat meghazudtoló körítést húztak fel egy-egy ilyen bunyó köré, sokszor akár éveken át egymásnak üzengetnek, fenyegetik egymást a felek, akiknek fizikai és mentális felkészülését is végigkísérhetik a követők – hiszen minden a nyilvánosság előtt történik.

Nem volt ez másképp a múlt vasárnap, február 26-án megrendezett, Tommy Fury és Jake Paul közötti bokszmérkőzés esetében sem, ugyanis a Cigánykirály néven ismert Tyson Fury valóságshow-t is megjárt, szintén bokszoló öccse a YouTube egyik legnépszerűbb fenegyerekével, a korábban ketrecharcosok ellen már diadalmaskodó Jake Paullal csapott össze – természetesen kettejük csatáját is állandó üzengetés és vérszívás előzte meg.

Végül ugyan a fiatal brit sportoló felülmúlta amerikai ellenfelét, kettejük története még nem zárult le, ugyanis a youtuberből bunyóssá vált Paul sem tágít, és visszavágón köszörülné ki a Szaúd-Arábiában elszenvedett csorbát.

KSI-vel indult az őrület, Paulék járatták csúcsra

És hogy honnan indult mindez?

A youtuberek és tartalomgyártók nevével fémjelzett gálák története még 2018-ban kezdett íródni, amikor KSI, azaz Olajide Olayinka William Olatunji és Joe Weller brit tartalomgyártók úgy döntöttek, egy bokszmérkőzés keretein belül rendezik fennálló nézeteltérésüket. A viadal iránti hatalmas érdeklődés leküzdhetetlennek tűnt, a két youtuber összes tartalma a közelgő összecsapásról szólt, amelynek történéseit napról napra több millió ember követte figyelemmel a különböző platformokon.

Nyilvánvaló volt, hogy a két alkotó között valódi ellentét van, a minden mozdulatát dokumentáló páros pedig lehetővé tette, hogy a közönség a színfalak mögött is érezhesse, ezzel a show részévé válva. Ennek köszönhetően természetesen maga a meccs is elképesztő közönséget vonzott be, KSI és Joe Weller küzdelmét 1,6 millióan nézték egyidejűleg online, ami akkor egyedülálló volt a mainstream boksz életében. Mindezt ráadásul úgy, hogy egyikük sportteljesítménye sem ütötte meg a valódi ökölvívók szintjét…

Ez azonban mit sem számított, a meccs végén KSI került ki győztesen, aki már azonnal a következő összecsapását kezdte tervezni, és győzelmi beszédében kihívta a Paul fivéreket, Jake-et és Logant egy interkontinentális YouTube-leszámolásra. Miután Logan Paul elfogadta KSI felkérését, 2018 augusztusában találkoztak először a ringben a Manchester Arénában – a főmeccset megelőzően pedig az öccsek, azaz Jake Paul és Deji Olatunji csaptak össze.

A YouTube-on már hatalmas karriert befutó tartalomgyártók egymillió fizetős nézőt, és több tízmilliós megtekintést értek el a feltöltött videók révén, ám ez még mindig csak a kezdet volt. A főmeccs ugyanis döntetlennel végződött, így az ebben komoly üzleti lehetőséget látó promoter, Eddie Hearn úgy döntött, a szárnya alá veszi a fiatal tartalomgyártókat, és nagyszabású visszavágót szervez nekik – ezúttal már fejvédő nélkül, akárcsak a profik.

Hearn, az érintett felek hatalmas követőbázisa és a mainstream média segítségével 2019. november 9-én megrendezte KSI és Logan második küzdelmét, a gálának az ikonikus Los Angeles-i Staples Center adott otthont – így pedig az sem annyira meglepő, hogy a viadal a történelem legnagyobb amatőr bokszeseménye lett.

Logan Paul ezt követően összecsapott a világ legtöbb pénzt összeütő bokszolójának tartott Floyd Mayweatherrel is, aki ellen döntetlent ért el, majd a kesztyűt ledobva a WWE-ben pankrátorként kezdett bunyózni.

A 26 éves Jake Paul bátyjával ellentétben megmaradt a sportágon belül, amelyet egyre komolyabban kezdett venni, és kijelentette, szeretne profivá válni. Jó úton is halad efelé, ugyanis hét eddigi mérkőzéséből hatot megnyert, mindössze a legutóbbi, Tommy Fury elleni meccsen maradt alul ellenfelével szemben – komoly fejlődését a bokszvilág is elismeri.

Elképesztő pénzekért bunyóznak

A gáláknak természetesen a népszerűség növelése mellett komoly pozitív anyagi vonzata is volt, a ringbe lépő youtuberek elképesztő szerződéseket kötöttek a különböző bunyók előtt. A 2019-es küzdelemre, ahol Logan Paul és KSI összecsapott, állítólag több mint 11 millió dollár értékben adtak el jegyeket. A páros ezáltal több mint 900 ezer dollárt keresett, a különböző szponzori szerződések miatt pedig akár kétszer ennyivel is távozhattak.

A hírek szerint Logan Paul csak 250 ezer dollárt keresett azzal, hogy megjelent a Mayweather elleni meccsen, és a fizetős szolgáltatások bevételének 10 százalékát is megszerezte – ez összesen 10 millió dollárt jelentett a youtuber számára.

Mindeközben öccse, Jake Paul sem aprópénzt szakított a bunyókkal,

2021-ben állítólag 40 millió dollárt keresett az ökölvívással mindössze három meccs alatt,

a Forbes szerint a Ben Askren, majd a Tyron Woodley elleni két összecsapásának köszönheti a csillagászati összeget.

Vasárnapi, Tommy Fury elleni összecsapásán is komoly összegekről szóltak a hírek, amelyből Paul annak ellenére részesült volna, hogy végül vesztesen távozott a szaúdi ringből. De végül nem így lett, a LadBible szerint ugyanis egy dupla vagy semmi fogadás miatt több millió dollárt bukott el a tartalomgyártó. A lap szerint Paul 3,2 millió dolláros csekkel távozhatott volna Szaúd-Arábiából, ha nyer, valamint zsebre tehette volna a jegyeladások 65 százalékát is, ami 8,6 millió dolláros gázsit jelentett volna, beleértve a szponzorációit.

Tommy Furynak a győzelme esetén ennél jóval kevesebb pénzzel kellett volna beérnie, a hírek szerint 2 millió dollárt keresett, és zsebre tehette a belépők bevételének 35 százalékát is. Ez eredetileg azt jelentette volna, hogy a győzelemmel 4,5 millió dollárhoz jut, azonban ellenfele önmagához hűen ezúttal is túlságosan magabiztosnak bizonyult… Jake Paul dupla vagy semmi ajánlatot tett ellenfele számára, azaz ha a Cigánykirály öccse nyer, Paul megduplázza a nyereményét, ha pedig Jake, akkor a teljes bevétel összege őt illeti meg.

Mint azt ma már tudjuk, Paul elbukta a meccset, így Tommy Fury a 4,5 millió helyett 9 millió dollárt vihetett haza, mindössze egyetlen meccsért.

Új közönséget hozhat, de komolyabb lehet a hátrány

Annak ellenére, hogy a különböző celebbokszok és youtuberek által kreált gálameccsek sokak szerint az ökölvívást mint sportot alacsonyítanák le, több határozott előnye is van annak, hogy Paulékhoz hasonló, népszerű tartalomgyártók is ringbe szállnak.

Az ökölvívás sokáig egy igazi peremsportnak számított, és tényleg csak igazán kemény, jól képzett sportolók húzhattak kesztyűt, emiatt pedig egy kis réteg rajongott csak a sportág iránt. Egészen mostanáig, ugyanis a fiatalok számára a youtuberek ringbe lépése ösztönző erő lett arra, hogy elkezdjék az ökölvívást, hiszen kedvenceik is a szorítóba lépve kerestek új kihívásokat, ráadásul ezzel komoly összegekhez és hírveréshez is juttatták a sportágat.

A hatás ennek ellenére a legtöbb szakértő szerint sokkal inkább negatív. Ezt arra alapozzák, hogy egyszerűen

nem igazságos, hogy valaki néhány hónapnyi felkészülést követően több ezer ember előtt bokszolhat, míg mások, akik egész életükben keményen edzettek és készültek, aprópénzért cserébe harcolnak jóval kisebb lehetőségért.

Nyilvánvalóan jó dolog új embereket bevonzani a sportágba, a youtuberbokszban fennáll a veszélye annak, hogy elbagatellizálja a sportágat, és a tartalomgyártók megjelenésével sokkal könnyebbnek tűnik az, ami valójában rendkívül kemény.

Az továbbra is kérdéses, mennyire forgatják fel a bokszvilág életét az egyre gyakrabban megrendezett gálák, valószínűsíthető, hogy a néhány éve elindult jelenség egy ideig még biztosan megváltoztatja a sportág arculatát…

(Borítókép: Logan Paul 2021. június 6-án. Fotó: Cliff Hawkins / Getty Images)