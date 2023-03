Sötét titkairól vallott Margit hercegnő egykori udvarhölgye

A néhai II. Erzsébet királynő húgának, Margit hercegnőnek egész élete során hű támasza volt a jelenleg 90 éves Anne Veronica Tennant (születési nevén Anne Veronica Coke), akit csak Lady Anne Glenconnerként emlegetnek, mivel a férje után megkapta a Glenconner bárónője címet. Egészen Margit hercegnő haláláig, azaz több mint harminc éven át az udvarhölgye volt. A királyi családnál töltött idejéről már 2019-ben kiadott egy könyvet Lady in Waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown címmel. Legújabb kötetében (Whatever Next?: Lessons from an Unexpected Life), amely február végén jelent meg, és már arról értekezik, hogy élete legjelentősebb időszakai alapján milyen tanulságokat tud leszűrni.

A könyvből a korábbiakban már több részlet is kiszivárgott, amelyekből többek között az derült ki, mennyire félreismerte a világ Margit hercegnőt. Érintőlegesen Glenconner férjével való viszonyáról is megtudhattunk egyet s mást, amely nem volt túl bimbózó kapcsolat. A Whatever Next?: Lessons from an Unexpected Life már annál több betekintést enged erőszaktól nem mentes házasságukba.

A pokolban érezte magát

Lady Anne Glenconner és korábbi férje, Colin Tennant nemesi családból származnak. Előbbi Leicester 5. grófjának, Thomas Coke-nak a legidősebb gyermeke, míg utóbbi Glenconner bárójának, Grey Tennantnek a fia volt. Az egykori udvarhölgy visszaemlékezése szerint egy párizsi hotelban megrendezett bálon találkozott először a volt párjával, akit jóvágásúnak és bájosnak írt le. Kifejezetten imponált neki, hogy sok művészt, írót ismert, nem mellesleg Margit hercegnő baráti köréhez tartozott. Tennant levette őt a lábáról. Végül 1956-ban összeházasodtak, és attól a pillanattól kezdve az élete egyik napról a másikra pokollá változott.

Glenconner kifejtése szerint, mivel szűz volt, azt remélte, hogy a nászéjszakán a férfi majd beavatja őt a szex rejtelmeibe, azonban dührohamban tört ki, és ehelyett elküldte őt egy párizsi bordélyházba, hogy ott mutassák meg neki az alapokat.

Amíg Colinnal szeretkeztünk, a szexuális életünket többnyire a bíráskodás és a csalódottság jellemezte

– írta a kötetben, hozzátéve: egyetlen alkalommal élvezte a szexet, amikor a Saint Vincent- és a Grenadine-szigeteken a férje LSD-t tett az italába, így végig hallucinált, és minden gátlása elszállt.

Arról már a 2019-ben megjelent könyvében is beszámolt, hogy szinte az egész házassága alatt családon belüli erőszakkal és bántalmazással kellett szembenéznie. A Whatever Next?: Lessons from an Unexpected Life őszinte kitárulkozás Glenconner részéről, aki a frigy alatt a poklok poklát élte át.

Margit hercegnő megszállottja volt

Mint arra a könyvben kitért, két évvel az esküvőjük után a férje megvette Mustique szigetét, amely akkoriban nem volt épp egy nyaralóparadicsom. Hemzsegett a szúnyogoktól, nem voltak utak, sem csapvíz, de Tennant a tehetősek kedvenc nyaralóhelyévé varázsolta – és túlzásba is esett. Úgy nevezte magát, hogy „a sziget királya”, koronát hordott, és emberi csontokból készült nyakláncot viselt.

A szigeten gyakoriak voltak a tengerparti bulik – amelyeken olykor meztelenül vettek részt –, sokszor fogyasztottak drogot, illetve hírességek is ellátogattak oda, köztük Mick Jagger. Glenconner megjegyezte: férje akkoriban még mindig Margit hercegnő megszállottja volt, akinek udvarolt is, azonban ő helyette Lord Anthony Snowdent választotta. A királyi sarjnak egy telket is ajándékozott a szigeten, ahol egyébként a hercegnő éveken át viszonyt folytatott a kertészével, Roddy Llewellynnel.

Átszakadt a dobhártyája

Ahogy Glenconner írja a könyvben, volt férje gyakran tört ki dührohamokban, amiről úgy vélekedett, hogy a személyisége részét képezi, így el kell viselnie. A férfi ugyanakkor korábban kétszer is idegösszeomlást kapott, amiről ő nem tudott – pedig némi magyarázatot adott volna a viselkedésére, mivel így tisztában lett volna azzal, hogy egészségügyi gondokkal küzd. Kissé komikus, hogy Tennant édesanyja azt javasolta az aggódó feleségnek, adjon kakaót a férjének lefekvés előtt, ami állítása szerint csillapítja a kitöréseket – nem használt.

A volt udvarhölgy elmondása szerint férjének egyetlen célja volt, hogy megtörje őt, ezért nyugodt szívvel hagyta például azt is, hogy ő cipelje a holmiját. Ahogy telt az idő, a bántalmazások sűrűsödni és súlyosbodni kezdtek.

Sikoltozással kezdődött, ami köpködésbe, lökdösődésbe és különböző tárgyak dobálásába ment át. Úgy vágott hozzám dolgokat, mint egy pimasz gyerek. Csak egyszer vert meg, sok évre rá, de ez a támadás elég komoly volt ahhoz, hogy átszakadjon a jobb dobhártyám, és végleg megsüketüljek arra a fülemre

– olvasható a könyvben. Glenconner azt is kiemelte: a sérülést az okozta, hogy férje a cápacsontból készült sétapálcájával ütötte őt fejbe.

Glenconner az elmondása szerint azért viselte el a bántalmazást, mivel addigra már megszokta korábbi életvitelét, az utazásokat, a partikat, illetve örült annak, hogy sok barátra tudott szert tenni, így hajlandó volt lenyelni a bántalmazások okozta sérelmeket. Továbbá visszatartó erő lehetett öt közös gyermekük is – két fiuk elhunyt, egyikük heroinfüggő volt, ő hepatitis C-ben vesztette életét, míg a másik AIDS-ben.

Lady Anne Glenconnernek a férjével való tízévnyi házasság után szeretője lett, akivel 30 éven át folytatott viszonyt, és aki megadta neki mindazt, amit a párja nem tudott. Colin Tennanttel ennek ellenére sosem váltak el egymástól, csak különköltöztek. A férfi 2010-ben hunyt el. Minden vagyonát a Mustique szigeti inasára, Kent Adonaira hagyta, akit fiaként emlegetett. A végrendeletét nem sokkal a halála előtt változtatta meg, ám a család több éven át tartó jogi csatározása eredményeként az unokája, Cody Charles Edward Tennant és Kent Adonaira között oszlott két részre a férfi öröksége.

(Borítókép: Margit hercegnő 1987 júliusában. Fotó: Tim Graham / Getty Images)