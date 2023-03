A Last of Us és a Sárkányok háza sztárjai magyar divattervező ruháiban parádéznak

A streamingcsatornákat letarolta a posztapokaliptikus The Last of Us. Az HBO együttműködésével készült sorozat a PlayStation híres, azonos című játékából készült az író Neil Druckmannel és Craig Mazinnal, aki a tökéletes, Csernobil című minisorozatot is összerakta.

A két főszereplő, a „mandalóris” Pedro Pascal és Bella Ramsey is fantasztikusat alakít, szereti is őket nagyon a közönség. De a legjobb, hogy ők pedig egy magyar tervező ruháiért bolondulnak, Ramsey például ezért a Nanushka darabért:

Több fontos eseményen is Sándor Szandra ruháit viselték, és az is kiderült, hogy Pedro Pascal már évek óta követi a márkát, több darabja nem új. Egyébként nemcsak a The Last of Usból ismerhetjük őket, szerepeltek a Trónok harca című sorozatban is, és további érdekesség, hogy a westerosi történet előzményeit feldolgozó Sárkányok háza egyik főszereplője, Matt Smith szintén Nanushka-rajongó. A fiatal színész öltözködésében a letisztult, elegáns vonalat kedveli, így hát egy klasszikus, fekete Nanushka darabra esett a választása – írta a Bors.

A Nanushka a fenntartható és letisztult darabokról híres. Ahogy bő egy éve nyilatkozták, termékeik alapanyagainak több mint a fele fenntartható forrásból származik, ezzel előkelő helyen állnak a vezető divatházak között is.

(Borítókép: Sándor Szandra, a Nanushka márka tervezője 2018. október 27-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)