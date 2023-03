Mostantól saját társkeresőn ismerkedhetnek az összeesküvés-elméletek hívői

Az összeesküvés-elméletek hívei saját társkereső oldalt hoztak létre válaszul arra, hogy egyre inkább összeegyeztethetetlennek érzik nézeteiket a többségi társadalom által vallottakkal. A szakemberek szerint mindez ugyan könnyen radikalizálódáshoz vezethet, komoly aggodalomra azonban még sincs ok.

A társkeresés talán legalapvetőbb célja az, hogy megtaláljuk azt a személyt, aki a saját gondolkodásmódunkhoz, felfogásunkhoz és értékrendünkhöz hasonlóan éli az életét, így pedig egy igazi társra lelhetünk. Az elmúlt években az ismerkedés a telefonszám- és skalpvadászat helyszíneiről, a szórakozóhelyekről az online térbe tolódott át, ahol azonban sok esetben olyanokkal is beszélgetésbe elegyedünk, akiket a való életben, ha tehetjük, jó messziről elkerülünk.

A Tindert és az ehhez hasonló platformokat aktívan használó vagy azokat csak kipróbáló személyek nagy része már biztosan találkozott a felületeken oltásellenes, a Föld formáját és a holdra szállást megkérdőjelező felhasználókkal, akik a saját véleményük szajkózása mellett ráadásul jó eséllyel megpróbálják ránk erőltetni a világról alkotott különös képüket.

Ennek azonban hamarosan vége lehet, ugyanis a családalapításra vágyók platformja után egy kifejezetten az összeesküvés-elméletek hívei számára létrehozott társkereső oldal indult el az előző hónapban SchwurbelTreff néven Németországban. De hogy mennyire volt erre szükség? Az oldal létjogosultságát jól mutatja, hogy mindössze három hét leforgása alatt 1500 összeesküvéselmélet-hívő felhasználó regisztrált már.

Ehhez mérten a profilok felépítése is eltér az ezen oldalakon megszokottaktól. A magasságra, hobbikra és kedvenc filmekre vonatkozó szokásos társkeresőprofil-kérdések mellett az oldal új felhasználóit arra kérik, hogy sorolják fel, mely összeesküvés-elméleteket tartják valósnak – például koronavírus-tagadás, QAnon, New World Order, prepperideológia vagy éppen oltásellenesség. A regisztrálóknak emellett nyilatkozniuk kell arról, hogy honnan szerzik információikat az aktuális eseményekről, és fel kell vázolniuk azt is, hogyan fog megváltozni a világ az elkövetkező 20 évben.

Keményvonalas vírustagadó alapította

Az oldalt Michael Bründel, a németországi összeesküvés-elméletek egyik kiemelkedő alakja indította el, aki a koronavírus-járvány miatti lezárások elleni tiltakozásaival lett híres az országban. A magát „Jövő kapitánynak” nevező, védjegyként sárga szemmaszkot viselő Bründel a világjárvány kezdete óta az úgynevezett szabadságmenetek fő alakja. Így talán az sem túl meglepő, hogy az oldal kezdőlapja sem sikerült visszafogottra... Az erre a linkre kattintó felhasználókat kezében telefont tartó, alufólia-sapkás Bründel fogadja, aki egy elektromos szikrán keresztül kapcsolódik egy szintén ilyen fejfedőt viselő nőhöz, akinek a laptopját egy ufót és egy „Free Julian Assange” feliratot ábrázoló matrica, illetve egy, a Világkereskedelmi Központba becsapódó repülő képe díszíti.

A szürreális oldal ennek ellenére, úgy tűnik, igazi piaci rést tölthet be, Bründel pedig szeretné, ha a későbbiekben nemzetközileg is elterjedne a társkereső.

A járvány két táborra osztotta a világot. Azokra, akik alapvetően megbíznak a mainstream médiában és a politikusokban, és azokra, akik az alternatív médiát használják, és sok mindent nagyon másképp látnak és értékelnek. A Coviddal kapcsolatos különböző vélemények sok régi barátságot és kapcsolatot megszakítottak, de gyakran újakat is teremtettek

– vélekedett az alapító.

Az oldal létrehozását azzal indokolta, hogy az összeesküvés-elméleteket és a mainstream gondolkozást alapvetően összeegyeztethetetlennek tartja, ezért van szükség a speciális társkereső weboldalakra.

Nem értenétek meg egymást, ha ennyire másképp látjátok a világot, ráadásul például a beoltott emberek veszélyt jelentenek az oltatlanokra, így szükség volt már egy ilyen oldalra. Laterálisan gondolkodó vagyok, és nem vagyok beoltva, így aligha választanék olyat, aki be van oltva

– mondta, hozzátéve, ennek a megosztottságnak akkor lesz vége, ha az igazság bekerül a mainstreambe, a felelősöket pedig bíróság elé állítják.

Aggodalomra ad okot, hogy összeeresztik őket?

Hiába azonban a megosztottság, egyesek szerint pont az ilyen oldalak és közösségek felerősítése növelheti tovább az összeesküvés-elméletek hívőinek táborát, így pedig a megosztottságot is.

Nicholas Potter, a berlini szélsőségellenes csoport, az Amadeu Antonio Foundation kutatója azt mondta a VICE-nak, hogy az összeesküvés-ideológia „elidegenítheti az embereket társadalmi környezetüktől, mivel a barátok és a család nem hajlandó elfogadni egyre vadabb állításaikat a chemtrailsről, az 5G-ről és a chipekről az oltásokban”.

Emiatt ezek a kitaszított emberek a hasonló gondolkodású emberek között keresnek vigaszt. Ez a radikalizálódás spiráljához vezethet

– ecsetelte Potter.

A szakember szerint komoly aggodalomra még sincs ok, hiszen bár a társkereső oldal olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy reklámozzák a közelgő tüntetéseket vagy más eseményeket, a Telegramon már eddig is lehetőségük volt erre a csoport tagjainak.

A Telegram már most is tökéletes digitális teret biztosít számukra, hogy ezt megtegyék, és szinte minden érintett szereplő továbbra is ott aktív, radikalizálja követőit, és terjeszti az álhíreket

– tette hozzá.

Egy biztos, az online társkeresők sokszínű világa egy újabb gyöngyszemmel lett gazdagabb.

(Borítókép: Leon Neal / Getty Images)