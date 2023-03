Újabb világsztár érkezhet a Marvel-univerzumba

Bennfentesek szerint Sacha Baron Cohen is csatlakozott a Marvel Cinematic Universe-hez (MCU), és ikonikus gonosztevőt játszik a filmben. A színész bizonyította már, hogy nem csak a botrányfilmekhez és a botrányok szerepekhez ért, most pedig Mefisztó szerepében tűnhet fel.

Sacha Baron Cohen csatlakozott az MCU-hoz, mint a Marvel egyik ikonikus gonosztevője – állítja egy bennfentes.

Mephisto – akit Cohen alakíthat a jövőben – egy démoni karakter, aki fizikai megjelenésében is az Ördöghöz hasonlít. Ez az ikonikus démon számos Marvel-hős ellenfele volt az 1968-as Ezüstszörfös harmadik számában való megjelenése óta – írja a Gaming Bible.

Olyan karakterekkel került szembe a képregényekben, mint Johnny Blaze, azaz Ghost Rider, Pókember, Doctor Strange, Skarlát Boszorkány. Már csak ebből a néhány névből is az látszik, hogy rengeteg lehetőség van a karakterében.

Úgy tudni, hogy Mephisto a Marvel közelgő sorozatában, az Agathában léphet színre először.

Bár hivatalos bejelentés egyelőre nem volt, de a pletykák alapján valószínűnek tűnik, hogy a Borat és Ali G sztárja, Sacha Baron Cohen fog a hírhedt vörös démon bőrébe bújni. Korábban komolyabb szerepekben is láthattuk már aszínészt, aki főszereplője volt Az izraeli kém (The Spy) című filmdrámának, amiért Golden Globe jelölést is kapott.