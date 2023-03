Gundel Takács Gábor lesz a Televíziós Újságírók Díja gálaestjének házigazdája

2014-ben és 2015-ben is a legjobb férfi műsorvezető díját vehette át, idén azonban ha a legjobb nem is lesz Gundel Takács Gábor, de a Televíziós Újságírók Díja házigazdájaként ötödik alkalommal is visszatér a gálára – jelentették be a szervezők. A legjobb tévés szakembereknek járó elismeréseket március 29-én osztják ki.