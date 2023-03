Ed Sheeran kifakadt, szerinte nincs többé szükség a zenekritikusokra

A 32 éves, háromszoros Grammy-díjas brit énekes-dalszerző a Rolling Stone magazin írása szerint élesnek hangzó kijelentésével arra utalt, hogy a streaming korában már szinte az összes zeneszám elérhető az interneten – Sheeran emiatt vethette fel, hogy

többé nincs szükség a hallgatók irányítására vagy segítésére, így a különböző kritikákra sem.

Miért kell elolvasni egy értékelést? Hallgassa meg a számot mindenki maga, hiszen ingyenesen elérhetők. Ez mindenkinek a saját döntése. Soha nem csinálnám azt, hogy elolvasok egy albumkritikát, és emiatt azt mondom, hogy most emiatt nem fogom meghallgatni

– idézi a zenészt a lap.

Természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, igencsak vegyesen fogadta az internet népe Sheeran éles kijelentését. Egyesek azt nehezményezték, hogy annak ellenére hogy a személyes döntésekben valóban nem kell hogy feltétlen szerepet játsszanak a kritikát, azonban mégiscsak szükség van a kritikusokra, akik szakmai szemmel, több szempont szerint vizsgálják meg a különböző albumokat, dalokat vagy koncerteket.

Sheeran zenekritikával kapcsolatos megjegyzéseit a Rolling Stone osztotta meg egy kiegészítő cikkben, olyan információkkal, amelyek már nem fértek bele az előadóval készült márciusi címlapinterjúba.

Jay-Z nemet mondott a Shape Of You-ra

A zenekritika mellett a cikkből az is kiderült, hogy Sheeran egyik legnagyobb slágere, a Shape of You című dala akár egy igazi sztárduett is lehetett volna, azonban a számban való közreműködésre felkért amerikai rapper, Jay-Z végül nemet mondott.

A Shape of You 2017 elején jelent meg, és már az első évben ötszörös platinalemez lett, ráadásul minden idők egyik leghallgatottabb brit kislemeze lett a streamingszolgáltatások terén – amely tudatában vélhetően már Jay-Z is megbánta a visszautasítást.

Sokáig kapcsolatban álltunk. Elküldtem neki a dalt, ő azonban azt mondta, nem hiszi, hogy a dalhoz rap is kell. Valószínűleg igaza volt, nagyon-nagyon jó füle van a zenéhez. Ez egy nagyon természetes és tiszteletteljes visszautasítás volt

– idézte fel Sheeran a történteket.

Ed Sheeranről az elkövetkezendő hónapokban is biztosan hallhatunk majd, május 5-én az Asylum/Atlantic kiadó gondozásában adja ki legújabb lemezét, emellett pedig a Disney+ által készített dokumentumfilmjét, az Ed Sheeran: The Sum of it Allt is megtekinthetik majd a rajongók május 3-tól.

(Borítókép: Ed Sheeran 2022. február 8-án. Fotó: JMEnternational / Getty Images)