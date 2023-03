Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát

Március 29-én tizedik alkalommal rendezték meg a Televíziós Újságírók Díját, amit 2014-ben Kenderessy Szabolcs, a SorozatWiki főszerkesztőjének kezdeményezésére kilenc hazai médium részvételével – 24.hu, Epizód magazin, Hír7, Index-Comment:com, Médiapiac, Origo, SorozatWiki, Színes RTV, TVR-hét – alapítottak. A cél akkor egy olyan független díj létrehozása volt, amely szakmai szempontok alapján, klasszikus kritikai attitűdöt képviselve emeli ki az igényes magyar televíziós teljesítményeket.

A Budapest Music Centerben tartott gálaesten, amelyre a vezető hazai televíziós csatornák szakemberei és sztárjai, valamint a sajtó képviselői is meghívást kaptak, összesen 14 kategóriában hirdettek győztest a hazai szak- és hírmédiumok – ebben az évben az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Media1, a Médiapiac, az Origo, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella-Epizód magazin és a TVR-hét – vezető újságíróinak szavazatai alapján. Az esemény idén is nagy sajtóérdeklődés mellett zajlott, a díjátadó házigazdája immáron ötödik alkalommal Gundel Takács Gábor volt, a tavalyi évhez hasonlóan pedig a nagyközönség most is figyelemmel kísérhette a díjak kiosztását – a március 29-én, 20 órakor kezdődő eseményt ugyanis a két nagy kereskedelmi tévé,

az RTL Magyarország és a TV2 Csoport élőben közvetítette az online felületein, az RTL.hu-n és a TV2 Play platformokon.

A jubileumi díjátadót Gundel Takács Gábor azzal indította, hogy 2022-ben 25 éves volt a kereskedelmi televíziózás hazánkban, amiről ősszel az RTL és a TV2 is megemlékezett, és aminek indulását annak idején mindenki nagy izgalommal várta. Azóta rengeteget változott a televíziózás és maga a szakma is, egyre nagyobb dilemma, hogy mi lesz a lineáris tévézéssel, ám úgy tűnik, egy köztes helyzet kezd kialakulni a hagyományos és az online platformok között, láthatóan alkalmazkodnak egymáshoz. Igazából ez adott lehetőséget arra is, hogy most már második éve a nézők is nyomon követhetik a díjátadót a két legnagyobb hazai kereskedelmi csatornának köszönhetően az interneten.

25 Gundel Takács Gábor Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az est megemlékezéssel indult, pár perc időt szentelve azoknak a kollégáknak, akiktől 2022-ben el kellett búcsúznunk, mint Berki Krisztián műsorvezető, Erdei Grünwald Mihály újságíró, producer, Erős Barna operatőr, Geréd Gyárfás színész, Góczán Flórián operatőr, Gyarmathy Lícia rendező, Haumann Péter színész, Hildebrand István operatőr, rendező, Hűvös Oszkár operatőr, színész, Rák József operatőr, rendező, Szecsanov Martin operatőr, Vagyóczky Tibor operatőr és Zoltán Péter zenei szerkesztő.

Ezt követően Gundel Takács Gábor felelevenítette, hogy a díjátadó indulásakor, 2014-ben még csak hat kategória volt és akkor még gálát sem tartottak, azóta viszont nagyon sokat fejlődött az esemény, ami nemcsak a kategóriák számán látszik, hanem azon is, hogy milyen nívós eseménnyé nőtte ki magát a rendezvény. A műsorvezető arra is kitért, hogy a nyertesek közül Ördög Nóra az abszolút rekorder, akit összesen kilencszer jelöltek a női műsorvezető kategóriában, és ebből hétszer meg is kapta az elismerést.

A díjazás igazodott a csatornák irányvonalához

Érdekes, hogy a díjazottak sora mennyire lekövette azt, amiről korábban az RTL és a TV2 programigazgatója is beszélt már az Indexnek. A szakemberek decemberi évértékelő interjúiban elhangzottak szerint az RTL jóval nagyobb hangsúlyt fektet a filmes tartalmakra, illetve a saját gyártású sorozatokra, míg a TV2 a szórakoztató műsorokat helyezi előtérbe. Ennek megfelelően a gálán a filmes kategóriákban az RTL, míg a szórakoztató műsorokhoz köthető kategóriákban a TV2 tarolt.

A nagyszabású show-műsorok jelöltjei közül a TV2-s Dancing with the Stars nyert, megelőzve az X-Faktort és a Sztárban Sztárt. A legjobb vetélkedő kategóriájában is TV2-s győzelem született, a Kasza Tibi által vezetett Szerencsekeréké lett a díj, A Géniusz (ATV) és az Észbontók (VIASAT3) előtt. A legjobb gasztroreality A Konyhafőnök (RTL), a legjobb női mellékszereplő pedig Hermányi Mariann lett A besúgóból. A realityk díját az Ázsia Expressz (TV2) vitte el, amelynek műsorvezetője, Ördög Nóra Mexikóból jelentkezett be, ugyanis már elkezdődött az új évad forgatása, a heti sorozat kategória jelöltjei közül pedig A Király (RTL+) kapta a legtöbb szavazatot.

25 Ördög Nóra Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Idén Lékai-Kiss Ramóna lett a legjobb női műsorvezető, Majkát pedig a Sztárban sztár leszek! zsűritagjaként díjazták. A legjobb napi sorozat a Keresztanyu (RTL), a legjobb férfi mellékszereplő pedig Thuróczy Szabolcs (A besúgó) lett. A talkshow-k mezőnyében Az első influenszerek (Spektrum) győzedelmeskedett, a férfi műsorvezetők lege pedig Till Attila lett, megelőzve Sebestyén Balázst és Stohl Andrást. Schell Judit A Királyban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb színésznőnek járó díjat. A legjobb férfi színésznek járó díj is az RTL+ sorozatából érkezett, a fiatal Zámbó Jimmyt alakító Olasz Renátó kapta meg.

Nagyon örülünk az eredményeknek. Szerencsére minden évben örülhetünk, mert minden évben nagyon sok díjat nyerünk. A Király egy nagyon különleges projekt volt számunkra, és úgy tűnik, hogy az egész ország számára is, mert a kritikusok közül is sokan leírták, hogy ez a legjobb magyar sorozat. Tulajdonképpen ennél több dicséret nem is kell, de azért nagyon jólesik persze, hogy most ez díjban is megvalósult – ráadásul nem is egyben, hiszen több színész is kapott elismerést. Nagyon örülünk, és megpróbálunk jövőre is megfelelni annak, hogy sok díjat hozzunk el, nemcsak a sorozatokkal, hanem más műsorokkal is

– mondta az RTL vezérigazgató-helyettes programigazgatója, Kolosi Péter az Indexnek.

25 Kolosi Péter Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Azzal a szakember is egyetértett, hogy – főleg az RTL+ streamingplatform indulásával – az elmúlt évben valóban sok szempontból hangsúlyosabbak voltak náluk a sorozatok, de reméli, hogy jövőre a többi kategóriában is jeleskedni tudnak, mert sok új tartalom várható a csatornán.

Nagyon sok reality és egyéb műsorral is készülünk, ráadásul teljesen újakkal, úgyhogy jövőre majd azokból a kategóriákból is szeretnék egy-két díjat elhozni. Bár természetesen nagyon örülök idén is a Konyhafőnök díjának, de jó lenne olyan műsorokkal is nyerni, amik újak. Ilyen a Voice és az Álommeló, de ezeken kívül is lesz még legalább hét-nyolc új műsor, amelyek közül van, amit még be sem jelentettünk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok újdonság várható a következő hónapokban.

A konkurens csatorna inkább a szórakoztató műsorokhoz köthető kategóriákban jeleskedett, illetve a műsorvezetők és a zsűritagok legjobbjai is az ő csapatukból kerültek ki. A TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor nagyon örül az elismeréseknek, mert úgy érzi, ez is igazolja, hogy eredményes a stratégia, amit követnek.

25 Fischer Gábor Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Nagyon örülünk, mert nagyon sok díjat kaptunk, ami egy pici visszajelzés is arról, hogy jó úton haladunk. Tükrözi a nézettségi erőviszonyokat is, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok. Eltérő stratégiát követ a két vezető csatorna, úgyhogy azt gondolom, hogy az eredményeknek megfelelő volt a díjazás

– magyarázta a szakember, hangsúlyozva, hogy a Dancing with the Stars győzelme külön öröm számára, mert rengeteg munkájuk van benne. Az pedig, hogy a műsor nézettsége emelkedő szakaszban van – ami a piacon azért ritkának mondható –, és ezt végre a szakma is elismerte, energiát ad nekik.

Még magasabbra kell tenni idén a mércét – azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, és okozzunk még meglepetéseket a nézőknek. A tizennégy kategóriából hat díjat elvittünk – én azt gondolom, hogy ez így korrekt. Nem egyedül vagyunk a piacon, és örülök, hogy a különböző kategóriákban van versenytársunk, vagy akár a kisebb tematikus csatornáknál is lett egy olyan műfaj, amivel színpadra tudtak állni. Ez valahol azért egy szakmai díj, nem csak a piaci erőviszonyoknak megfelelő elosztásról van szó, úgyhogy szerintem ez így van rendben.

25 Kolosi Péter és Fischer Gábor Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Ováció és megható pillanatok

A gálaesten, ami a mindennapokban egyébként a versenytársakként működő szakmabelieket minden évben összehozza, megható pillanatokban is volt részük a jelenlévőknek. Míg a Keresztanyu című RTL-es napi sorozat győzelmét hangos üdvrivalgással üdvözölték a sorozat alkotói, addig a Spektrumon futó Az első influenszerek című talkshow díjának bejelentését már álló taps követte. A műsor megálmodója és egyben műsorvezetője, szerkesztője és producere, Radnai Péter ugyanis miután átvette az elismerést, televíziós legendákat, Bánó Andrást, Horvát Jánost, Gát Györgyöt, Dévényi Tibort, Feledy Pétert, Kondor Katalint, Juhász Elődöt és Kovács P. Józsefet invitált a színpadra, akiket a jelenlévők álló tapssal ünnepeltek.

„Ez a műsor azért több volt, mint egy műsor. Én 1990-ben kezdtem a Magyar Televíziónál, és részben együtt dolgoztam ezekkel az emberekkel. Volt, aki a főnököm, mentorom vagy a kollégám volt közülük, de olyan is, akivel most ismerkedtem meg ebben a sorozatban” – mondta Radnai Péter a díjátadó után. „Azt gondolom, hogy

azért a pillanatért, amikor mindenki fölállt, már megérte az egész,

mert bizony meg kell emelnünk a kalapunkat a generációjuk előtt. A magyar televíziózás ma nem tartana ott, ha ők annak idején nem kezdik el ezt a szakmát, és nem csinálják úgy, ahogy. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, és ezt nem mondjuk el elégszer. Az új világban persze ők már ilyen szempontból nem aktuálisak, de az a szellemiség, amit képviseltek, örökké aktuális lesz.”

25 Legendák a színpadon Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Kérdésünkre Radnai Péter azt is elmondta, egyáltalán nem gondolja, hogy az ő műsora jobb lenne, mint a kategória másik két jelöltje, a DTK: Elviszlek magammal vagy a Propaganda, hiszen azok is komoly értéket képviselnek. Az első influenszerek talán csak annyiban különlegesebb, hogy olyanokat láthatnak benne a nézők, akik ma már kevesebbet szerepelnek. Talán ma már ritkábbak az ilyen hosszúságú beszélgetések, ami pedig szintén nagy büszkeséggel tölti el, hogy a felvételek gyönyörű operatőri munkával készültek. Radnai szerint főleg a podcastok világában fontos, hogy a minőségre is odafigyeljenek, a látvány ugyanis akkor is kiemelt szerepet kap, ha csak két ember beszélget.

Szomorú volt látni, hogy az elhunyt kollégákról készült kisfilmben az egyik, egyébként nagyon fiatalon meghalt operatőr, Erőss Barna is ott volt, aki ezen a sorozaton is dolgozott. Tényleg remek szakemberek alkották a csapatot

– folytatta Radnai Péter, hangsúlyozva: „Az is nagyon fontos volt ebben a sorozatban, ahogy ma este is, hogy itt olyan emberek szerepeltek együtt egy platformon, akik nem biztos, hogy mindenben egyetértenek a világról, és lehet, hogy a hőskorukban is szemben álltak különböző ügyekben. De most itt egymás mellett álltak, és szerintem ez egy jó példa arra, hogy hogyan kellene kezelni bizonyos dolgokat – hogy

ne harcoljunk egymással a különböző nézetek miatt, hiszen kollégák vagyunk, és összeköt minket a televíziózás.

Vitray Tamás szokta mondani, hogy mi egy céhnek a tagjai vagyunk, és ő a céhmester. Szerintem amit ma itt lehetett látni, illetve amit a közönség állva tapsolva értékelt, az nem csak az ő múltjuk, hanem az, hogy ők itt együtt vannak, és együtt tudnak ünnepelni.”

25 Radnai Péter Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát

Ahogy Gundel Takács Gábor a gála elején elmondta, Ördög Nóra igazi rekorder, a tévést ugyanis már kilencszer jelölték a legjobb női műsorvezető kategóriában, és ebből hétszer meg is nyerte a díjat. Most azonban Lékai-Kiss Ramóna letaszította a trónról, a Dancing with the Stars és a Nagy Ő háziasszonya kapta idén az elismerést.

Nagyon boldog vagyok, különösen, hogy Nórit követhetem, aki elsőként írt nekem, hogy gratulál, és egy csomó szívet küldött. Azt hiszem, ha ő nyert volna, akkor is ugyanilyen boldog lennék, de természetesen vágytam erre a díjra, már maga az, hogy jelöltek Lilu és Nóri mellett, nagyon nagy dolog volt számomra

– mondta az Index kérdésére a díjátadó után Lékai-Kiss Ramóna.

Amikor 2017-ben elmentem egy műsorvezetői meghallgatásra, nem tudtam, mik a pontos terveim ezzel, kalandnak fogtam fel. Gondoltam, ugorjunk bele, nézzük meg, mi lesz, aztán anélkül, hogy számítottam volna rá, az életem része lett. Nyilván az egész autodidakta módon jött, azóta is tanulok, fejlődök, de szerencsére a TV2 teret ad annak, hogy újabb és újabb műsorokban bizonyíthassak.

– magyarázta a tévés, hozzátéve: a Nagy Ő a kedvenc műsora, és alig várja, hogy kezdődjön az idei évad.

A legjobb férfi műsorvezető díját szintén TV2-s arc kapta, méghozzá Till Attila, akit már negyedszer szavaztak meg a kategória győztesének. Tilla nem volt jelen a díjátadón, csak később érkezett, de készséggel nyilatkozott nekünk.

Háromszor nyerni is nagyon jó, de hogy négyszer! Az még eggyel több! Most próbálom csak felfogni. Nyilvánvalóan ehhez hozzátartozik az is, hogy a TV2-nél a legnézettebb műsorokat vezetem, persze biztos, hogy jó is vagyok, de azért nyilván az is számít, milyen produkciókban szerepelsz. Mindenkinek köszönöm. Köszönöm azoknak, akikkel ezeket a műsorokat csinálom, imádok velük dolgozni, tényleg csak jó stábok vesznek körül. Én egy kicsit azt gondolom azért, hogy ez a Propagandának is járó díj, ami valahogy soha nem tud nyerni, pedig mindig jelölik

– mondta Tilla, aki az általa vezetett műsorok közül egyébként leginkább az élő adásokat szereti, amelyeknek egészen más a hangulatuk, azokban lehet viccelődni és pörögni, ami neki a lételeme.

25 Till Attila és Thuróczy Szabolcs Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

„Nagyon fontosak a partnerek, és hogy milyen formátumban vagyunk. Imádom, amikor olyan emberekkel vagyok egy műsorban, akikkel úgy lehet beszélgetni, hogy én is szórakozom közben – így valójában nem is tűnik az egész munkának. Ez most már nekem is egy életforma – csinálom a műsorokat, beszélgetek emberekkel, netán épp szórakoztatok, vagy elmélyülök egy témában, készülök egy interjúra, vagy hangoskodom épp a színpadon. Mindez nagyon erősen az életem része, és köszönöm, ha mások, különösen az újságírók azt gondolják, hogy ebben annyira jó vagyok, hogy nekem kellett megkapni a 2022-es legjobb férfi műsorvezetői díjat.”

Papp Szabi vette át Majoros Péter díját

A legjobb zsűritag kategóriában Majoros Péter vehetett volna át díjat, ha eljön a szerdai rendezvényre. Hogy miért volt távol, azt nem tudni, ám az elismerést természetesen így is megkapja: Papp Szabi igyekszik eljuttatni neki, aki fel is vonult helyette a színpadra, hogy méltassa és köszönetet mondjon.

Most már szeretném megtudni, hogy ki az a Majka, aki helyett fölmentem a színpadra – de a viccet félretéve nyilván itt egy olyan közönség elé állhattam fel a színpadra, ahová én tulajdonképpen nem vagyok való. Úgyhogy óriási megtiszteltetés három perc alatt felkészülni egy improvizált beszédre, remélem, nem okoztam csalódást, és a Peti ezen jót fog mulatni. Nyilván egy olyan ember kapta ezt a díjat, aki ezért nagyon sokat tett és tesz. Régóta ismerem és abszolút jogos, hogy ő kapta ezt az elismerést, mert egy munkamániás profi. Úgyhogy számomra ez megtiszteltetés, remélem, neki is az

– mondta Papp Szabi, akinek azért abban nem teljesen volt igaza, hogy nincs helye ebben a közegben, hiszen a Sztárban Sztár című műsorral ő is a jelöltek között volt a show-műsorok kategóriájában, abban a csoportban viszont most a Dancing with the Stars győzedelmeskedett. Kökény Attila is jelen volt Papp Szabival a gálán, aki a Sztárban Sztár mellett a Dancing with the Starsban is szerepelt. Hogy melyiket érezte jobbnak, arról annyit mondott:

Hát nyilván a Dancing az sokkal nehezebb, az egy nagyon kemény meló, és nagyon kemény rá a felkészülés. Gyakorlatilag napi öt óra edzésről van szó.

25 Papp Szabi Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Tarolt A király a sorban

A közönség és a kritikusok pozitív fogadtatása után igazából nem volt meglepő, hogy az RTL Zámbó Jimmy élete inspirálta sorozata a jubileumi eseményen több díjat is bezsebelt. Amellett, hogy ez lett a legjobb heti sorozat, a legjobb női és férfi színész is ebből az alkotásból került ki.

Mindenképpen büszkeség, amikor a szakmán belül elismerjük egymás munkáját. Ez egy kicsit így közelebb hozza a kollégákat, persze a közönségtől is kaptunk visszajelzéseket, de ez mégiscsak kicsit testközelibb. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, az életnek, Ervinnek, a rendezőknek, forgatókönyvíróknak és a kollégáimnak, akikkel fantasztikus volt együtt dolgozni, hogy ebben a sorozatban játszhattam. Ez tényleg egy olyan szerep, ami, azt hiszem, egy picit túl is mutat ezen a családon, társadalmi problémákat is felvet. Nagyon jó volt ezt a szerepet játszani, mert elég sok oldalát meg lehetett mutatni ennek a nőnek, az örömét, a bánatát, mindent

– mondta a sorozatban Zámbó Jimmy feleségét, Edit asszonyt alakító Schell Judit, aki a gálaesten átvehette a legjobb színésznőnek járó díjat.

Tizennégy kategóriában osztottak elismeréseket a Televíziós Újságírók Díja gálaesten

Bármekkora siker is A Király című sorozat, a főrendező, Kovács Dániel Richárd azt mondja, így is nagyon izgultak az alkotás miatt. Szerinte nagyon komoly mezőnyben indultak, és pár évvel ezelőtt biztos elbuktak volna bármilyen HBO-sorozattal szemben, az RTL ugyanis nem akkora költségvetésből dolgozik. Épp ezért is nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen mezőnyben tudtak nyerni – és nem is csak egy, hanem három díjat is.

Szerintem minden szakmabelinek nagyon számít a szakmai elismerés. Nyilván a dolog egyik része, hogy ha a közönség szeret egy programot, akkor annak van egyfajta sikere, de nagyon sok olyan sorozatot kedvelnek, amit a szakma nem ismer el. És akkor ez egy ilyen keserédes dolog. Mi nagyon szeretnénk valahogy előrelépni, valamiféle fejlődést mutatni a magyar sorozatkészítésben, amit csak nagyon komoly időráfordítással lehet elérni

– magyarázta Kovács Dániel Richárd, hozzátéve: eleinte nem tudtak saját ötletek alapján sorozatot gyártani, ehelyett jellemzően licenceket vásároltak. A Mellékhatás volt az első saját fejlesztésű thrillerük – a szakember szerint ennek a sikere hozta meg a bizalmat A Királyhoz. Amikor tényleg kiderült, hogy Zámbó Jimmy életéről akarnak sorozatot gyártani, a szakmabeliek közül sokan fújtak erre az ötletre. Egyesek azt mondták, nem megvalósítható jogi szempontból sem, mert akikről sorozatot akarnak készíteni, jelen pillanatban is életben vannak. Voltak olyanok is, akik azt is gondolták, valamiféle szobrot akarnak állítani Zámbó Jimmy emlékének, ám ha ezt tették volna, Kovács szerint nem jött volna be. Ehelyett ők a történet drámai, emberi részét próbálták megfogalmazni, és Zomborácz Virág vezetésével egy olyan forgatókönyv született, amelyből már gyerekjáték volt sorozatot készíteni.

25 Kovács Dániel Richárd Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Szerintem nagyon egyértelműen látszik, hogy a világ milyen irányba megy. A lineáris televízió nézettsége egyre inkább csökken, a stream meg nagyon jön föl, egyre több a szolgáltató is. Szerintem nagyon megváltozik az a réteg, amelyik lineáris televíziót néz, és az is, milyen tartalmat fogyaszt. Azt gondolom, ők egyébként sokkal inkább a szórakoztató tartalomra vágynak – nyilván az élő műsorokra, híradókra, shiny floor műsorokra. Viszont a streamfogyasztók meg inkább prémiumtartalmat keresnek, nem szeretnek reklámot nézni, szeretik maguk megválasztani, hogy egyáltalán mikor nézik meg a kedvenc sorozatukat. Mi most nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a streames világot megpróbáljuk Magyarországon megerősíteni

– magyarázta Kovács.

Érdemes volt leporolni a Szerencsekereket

Kasza Tibor műsora is a díjazottak között volt szerda este: a Szerencsekerék a legjobb vetélkedő kategóriájában győzedelmeskedett. Ez esetben egy sok évvel ezelőtt sikeres műsorról van szó, amit azért meg kellett újítani ahhoz, hogy 2022-ben is megállja a helyét – erről Kirády Attilával, a Szerencsekereket gyártó IKO kreatívigazgatójával beszélgettünk.

„Bányai Gáborral közösen készítettük ezt a műsort producerként, akivel sokat gondolkodtunk azon, mit kell csinálni ahhoz, hogy egy 20-30 éves formátum működjön. Ráadásul ez ma már nem is egy klasszikusan kereskedelmi tévés formátum, hiszen a Szerencsekerék egyrészt egy műveltségi vetélkedő, másrészt egy szerencsén alapuló játék – tehát jó kombinációja a vetélkedőnek, de alapesetben mégsem felel meg a mostani kereskedelmi tévés elvárásoknak” – kezdte a szakember.

Arra jutottunk, mi lenne, ha egy picit takshow-t csinálnánk belőle. Keressünk egy műsorvezetőt, aki érti és képviselni tudja azt a humort, amely most a Szerencsekerékre jellemző, és hajlandó lazán, kedvesen beszélgetni az ott lévő sztárokkal és játékosokkal, hiszen a talkshow műfaja mindig is működött. Úgy gondoltuk, a játék miatt azok nézik, akik szeretik megfejteni a feladványokat, a talkshow miatt pedig azok, akik szeretik ezt a műfajt. A visszajelzésekből az derül ki számunkra, hogy mindkét elemét szeretik, de azt gondolom, ha csak a játék része maradt volna meg, akkor nem lenne ekkora siker. De azóta is fejlesztgetünk mindenféle olyan dolgot, ami beilleszti a vetélkedőbe azokat a show-elemeket, amelyek még inkább kiszolgálják az egyébként nagyon gyors és nagyon intenzív impulzusokhoz szokott nézői igényeket.

25 Kirády Attila Galéria: Lékai-Kiss Ramóna lekeverte Ördög Nórát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Bár a sorozatoknál az RTL tarolt szerda este, Kirády Attila azért büszke a Pepére is, aminek ő a producere. Azt mondja, nagyon komoly elismerés számára, hogy ez a sorozat egyáltalán be tudott kerülni a három jelölt közé.

Nyilván a másik két sorozat egy sokkal komolyabb költségvetésből, sokkal több lehetőségből épülő széria volt, és egyébként mind a kettő nagyon jó is lett. Nekünk sokkal kevesebb volt a lehetőségünk, és abból a kicsiből próbáltunk főzni, ehhez képest ott tudtunk lenni egy olyan piacon, ahol most nagyon sok sorozat van. Amiben sokat erősödtünk, az a show-műsorok területe, és nyilván ez egy tudatos gondolkodás is a TV2 részéről. Ebben talán azért is vagyunk erősek, mert jók a műsorvezetőink, a stábjaink, és valahogy ráéreztünk erre a műfajra, úgy, mint a konkurencia a sorozatokra

– mondta Kirády.

(Borítókép: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra. Fotó: Kaszás Tamás / Index)