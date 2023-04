Mennek a levesbe a korábban kihagyhatatlan családi vacsorák

Mindannyian hallhattuk már a mondást, hogy a család mindig az első, így a legtöbb helyen érthetően a nap fénypontja a közös vacsora otthon. Ugyan sokak napirendjébe még ez sem fér bele, és egyesek egyáltalán nem is igénylik, korábban komoly hagyománya volt a közös étkezésnek: ilyenkor beszélhették meg a családtagok a napi történéseket, mélyíthették a kapcsolatukat, illetve támogatásukról biztosíthatták a másikat, ha arra volt szükség, valamint tovább adhatták a híreket nekik – egyesek szerint ráadásul még csak nem is hízlal a kései falatozás. Ezt egy nemrégiben készült tanulmány is alátámasztotta, az eredményekből kiderült, a felmérésben résztvevő szülők 84 százaléka egyetértett abban, hogy a családi étkezés fontos, ennek ellenére csak 50 százalékban tudják a vacsorákat közösen eltölteni.

Emiatt talán nem is meglepő, hogy egy másik kutatás is a családi vacsorák népszerűségének csökkenését támasztotta alá. A nagyszüleinknek még nem lehetett nemet mondani, a szigorú vacsorakultusz azonban úgy tűnik, már a múlté, a The Little Potato Company és a OnePoll által készített publikáció eredményeiből kiderült,

tízből négy szülő állítja, hogy hetente háromszor, vagy annál kevesebbszer vacsorázik együtt a család.

A szülőknek mégis mindig rendkívül fontos a családi vacsora, és főként az azzal járó szociális interakció. Több mint felük, 56 százalékuk azt állítja, ez a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel többségük úgy véli, nem töltenek együtt elegendő minőségi időt.

Ez részben rávilágít a probléma gyökerére, azaz hogy hiába él az egész család egy háztartásban, ki a munkájával van elfoglalva még késő este is, a másikhoz a bömbölő televízió miatt nem lehet szólni, míg egyeseknek a telefont bújva igényük sincs arra, hogy közösen, egymással beszélgetve töltsék el az estét.

Pedig nem csak karácsonykor és a különböző jeles, családi eseményekkor lehet vidám a közösen eltöltött idő, az önkéntesek 20 százaléka szerint épp az a legjobb a közös vacsorában, hogy rengeteget lehet nevetni, míg 34 százalékuk állítja, ilyen alkalmakkor lehet a legjobban összecsiszolódni és beszélgetni.

Mégsem a sűrű napirend miatt mehetnek a levesbe a családi vacsorák

A családi vacsorák a közhiedelem szerint általában a sűrű napirendek összeegyeztetésének hiánya miatt hiúsulnak meg, a kutatásból azonban az is kiderült, hogy nem ez a legfőbb oka annak, hogy a levesbe a ment közös vacsorák szokása.

A tanulmány résztvevőinek 20 százaléka szerint könnyebb lenne összehozni a közös étkezést, ha a hét elején előre megterveznék, ki mikor fog ráérni erre, míg 18 százalékuk szerint a menü egészségesebbé tétele is vonzó lenne a családtagok számára.

A szülők elmondása szerint az otthoni vacsora legfontosabb tényezője az együtt töltött töltött idő mellett az, hogy a kedvenc családi recepteket megismerjék a gyerekek is, emellett kibeszéljék a mindennapokat, miközben mindenki egy háztartásban tartózkodik – írja a New York Post.

A válaszok is eltértek generációnként,

a milleniálok és az X generációs szülők azt szeretnék, ha gyermekeik tisztában lennének a családdal töltött idő fontosságával, míg a Z generációs szülők többsége szerint a legfontosabb az, hogy megtanítsák az étel szeretetére őket.

Igen ám, de amennyi örömet ad, legalább annyi munka is van vele, a szülők arról számoltak be, hogy sokkal több időt töltenek ilyenkor a konyhában, ami bizony nem mindig jól eső érzés azért, hogy mindössze 36 percet együtt töltsenek a családdal az asztalnál – a felmérés szerint átlagosan ennyi ideig tart egy ilyen étkezés, míg az elkészítése legalább közel egy órába telik.

Az iskola utáni tevékenységek és az elfoglaltság miatt nem könnyű otthon rendszeresen megszervezni a családi vacsorákat, pedig ezek rendkívül fontosak mind a szülők, mind a gyerekek számára

– mondta Angela Santiago, a The Little Potato Company vezérigazgatója és társalapítója.

Miért lenne fontos együtt étkezni?

Ahogyan az a kutatásból is kiderült, a szülők és a gyerekek elfoglaltsága, kedve, motivációja megnehezíti a családi vacsorák lebonyolítását, de előfordulhat, hogy a családok nincsenek tisztában azzal, hogy milyen előnyökkel jár a rendszeres közös étkezés.

Pedig bizonyított, hogy ha hetente legalább négyszer együtt vacsoráznak a családok, akkor az pozitív hatással van a gyermekek fejlődésére.

A családi vacsorákat emellett összefüggésbe hozták az elhízás, a kábítószer-használat, az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával és a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével.

Ehhez nagyban hozzájárul az, hogy a családi vacsora alkalmat ad a beszélgetésre, ami lehetővé teszi a szülők számára, hogy egészséges kommunikációra neveljenek anélkül, hogy az okostelefonok, televíziók, számítógépek és mobileszközök elterelnék a fiatalok figyelmét. Ez egyben lehetőség arra is, hogy bevonják a gyerekeket a beszélgetésbe, ami megtanítja nekik, hogyan hallgassanak, és lehetőséget biztosít számukra, hogy kifejezzék saját véleményüket.

A vacsoraasztalnál folytatott beszélgetések társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét is.

A családi étkezés által nyújtott biztonság és összetartozás érzése továbbá segít abban, hogy a gyermekekből egészséges, jókedvű felnőttek legyenek. Az étkezések ráadásul pozitív hatással vannak a gyerekek értékrendjére, motivációjára, személyes identitására és önbecsülésére is – írja a Floridai Egyetem kapcsolódó cikke.

Az írás kiemeli, hogy a közös családi vacsora az egészséges táplálkozási szokásokra is ösztönöz, és mintát ad a gyerekeknek, hogy felnőttkorukban is kövessék azt. Tanulmányok szerint a családi vacsorák növelik a gyümölcsök és zöldségek bevitelét, és azok a családok, akik együtt vacsoráznak, általában kevesebb sült ételt esznek, és kevesebb szódát isznak, az étkezés pedig a fehérje, a kalcium és vitaminbevitelre törekszik.

