Csempével támadt a börtönőrökre a rendőrgyilkos Fehér Norbert

A vajdasági születésű, több gyilkosságért is elítélt férfi két évvel ezelőtt már hasonló módszerrel próbálta megsebezni a spanyol börtönőröket. Fehér Norbert most ismét egy darab csempével rontott a kísérőire, és arra is gondolt, hogy ütésálló mellényt barkácsoljon a rabruhája alá.