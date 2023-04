Az Alzheimer-kór miatt vonulhat vissza Thor?

Chris Hemsworth a közelmúltban számos genetikai vizsgálaton ment keresztül, melyekből kiderült, hogy két APOE4-gén – egy az édesanyjától és egy az édesapjától – is van a testében, ami az Alzheimer-kór fokozott kockázatát jelezheti. Mindez a Hemsworth személye köré szerveződő, Limitless című dokusorozatból derült ki.

A felfedezés súlyosságát növeli, hogy a National Institute of Health egy 2021-es tanulmányában rögzítette:

minden negyedik ember hordozza a gén egy-egy példányát, de csupán a lakosság kevesebb mint 3 százaléka rendelkezik kettővel.

Ennek köszönhetően olyan pletykák kezdtek szárnyra kapni, hogy Hemsworth visszavonul a színészettől. Ezeket részben saját maga alapozta meg, amikor arról beszélt, hogy több időt fog a családjával tölteni, kis időre szünetelteti a munkát.

A Page Sixnek nyilatkozó egyik forrás szerint noha az ausztrál színész nem vonul vissza, de „nem tervezi, hogy sok szerepet vállal”, miután megtudta, hogy milyen magas nála az Alzheimer-kór kockázata – írja a FoxNews.

Ezekben a filmekben biztosan láthatjuk

Azt mindenesetre biztosan tudhatjuk, hogy legközelebb a Tyler Rake: A kimenekítés második részében láthatjuk a színészt.

Az is biztos, hogy Hemsworth játssza a főszerepet a Furiosa című sci-fi-filmben Anya Taylor-Joy oldalán is. A film már az utómunkálatoknál jár, és 2024-ben kerül a mozikba. Ezenkívül a még cím nélküli Hulk Hogan-életrajzi filmben is ő alakítja a pankrátorlegendát, 2026-ban pedig érkezik a következő Bosszúállók-film Titkos háború címmel, amelyben ismét a germán mitológia istenét formálja meg.

Chris Hemsworth iMDb-adatlapja szerint azonban ezeken kívül nem várható a közeljövőben olyan film, amelyben szerepet vállal.