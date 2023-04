Gubik Petra lett a Sztárban Sztár győztese

Február 19-én startolt a TV2 Sztárban Sztár című műsorának 9. évada, amelyben ezúttal is 12 versenyző küzdött meg a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért. Hogy kik vállalták el a felkérést, azt január végén leplezte le a csatorna: az előadók között idén Judyt (Groovehouse), Sipos Tamást (Irigy Hónaljmirigy), Gubik Petra énekes-színésznőt, Zdroba Patrikot, Schoblocher Barbarát (Blahalouisiana), Molnár Tibor Attilát, azaz Trap kapitányt, Tarján Zsófit (Honeybeast), Valkusz Milánt (ValMar), Halastyák Fannit (Nemazalány), Kiss Ernő Zsolt színész-táncművészt, Oláh Ibolyát és Kamarás Ivánt láthatták a nézők.

Ebben az évadban mindenképp újdonságnak számított, hogy az eddig négytagú zsűri öttagúra bővült: Papp Szabi, Lékai-Kiss Ramóna és Kökény Attila mellett Marics Peti és a műsor indulásakor még vele egy párt alkotó Tóth Andi csatlakozott a döntnökökhöz. A show házigazdája idén is Till Attila volt.

Történelmet írtak a műsorban

Az adásokat hétről hétre nyomon követtük mi is, és természetesen az április 9-én tartott döntőről is készül egy összefoglaló. A műsor végére négy előadó (Oláh Ibolya, Gubik Petra, Schoblocher Barbara és Valkusz Milán) maradt versenyben, akikhez az utolsó adásban egy-egy duett erejéig sztárfellépők is csatlakoztak. A végső döntést a nézők hozták meg: a beérkezett szavazatok alapján

a Sztárban Sztár kilencedik évadának győztese Gubik Petra lett.

Mindez azt jelenti, hogy történelmet írtak a műsorban, ugyanis az eddigi 9 évadban most először lett női nyertese a versenynek. A negyedik helyezett egyébként Valkusz Milán, a harmadik Oláh Ibolya, a második pedig Schoblocher Barbara lett.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)