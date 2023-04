A boomereket heccelik vele, mégis a Z generáció áll hadilábon a jelszavakkal

Hiába támadják az idősebbeket ezzel, pont a Z generáció tagjai lehetnek azok, akik a legrosszabbak az erős jelszavak megadásában, illetve a jelszavak megjegyzésében is – derült ki egy friss felmérésből, amelyben rávilágítanak arra is, hogy pont a technológia fejlődésének köszönhető az, hogy egyre kevesebb fontos dologra emlékszünk.

A legfiatalabb generáció előszeretettel hecceli, ugratja az idősebbek, főként a boomerek korosztályát amiatt, mert a mai kor technikai vívmányainak nagy részét a legtöbbjük egyáltalán nem érti, vagy nem tudja használni – elég csak a facebookozó nagymamákra vagy az okostelefonjukat zavartan koppintgató szülőkre gondolni. Természetesen nem is elvárható, hogy ők is olyan szinten kezeljék ezeket az eszközöket, mint azok, akik ebbe születettek már bele, ennek ellenére mégis sok kritika éri az idősebbeket emiatt.

Akárcsak a különböző online jelszavak esetében, amelyekre pár nappal később már nem is emlékeznek, vagy netán az erőssége nem megfelelő – egy keresztnév, születési év kombináció már sokszor biztonságosnak számít.

A bevásárlások előtt a bankkártya PIN-kódját is egy papírra véső idősebbek esetében jogosan hihetjük, hogy a jelszavaik megjegyzése is komoly kihívást jelent számukra, azonban

az őket ezzel heccelő Z generáció tagjai még náluk is rosszabb arányban jegyzik meg a jelszavaikat, amelyek ráadásul meglehetősen gyengék is

– derült ki egy tanulmányból. A Beyond Identity által közzétett, Password Faux Pas című publikáció a különböző generációk jelszavakra vonatkozó szokásait és preferenciáit vizsgálta.

Fittyet hánynak a biztonságra

Mivel a fiatalabb generációk már az interneten nőttek fel, könnyen feltételezhető, hogy jobban ügyelnek a biztonságra. Hiába képesek azonban már egészen fiatalon az okostelefonokat és tableteket használni, a tanulmány azt mutatja, hogy a Z generáció tagjai körében a legvalószínűbb, hogy egy jelszavat több helyen is felhasználnak, illetve azok cseréje után újra és újra visszatérnek a régiekhez. Ráadásul ezek a legtöbb esetben személyes adatokat, nevet, születésnapot tartalmaznak.

A tanulmány szerint az emberek 47 százaléka állítja, hogy nagy valószínűséggel újra és újra felhasznál egy bizonyos jelszót, ez az arány a Z generáció tagjai között 24 százalék. Az is kiderült, hogy

minden ötödik személy egy évnél ritkábban frissíti a jelszavát, ami a Z generációnál 31 százalékot mutat.

Összehasonlításképpen: az X generáció minden más generációnál nagyobb valószínűséggel változtatja meg jelszavát évente legalább egyszer, őket követik a milleniálok és a boomerek.

A Z generáció egy másik mutatóban is a legrosszabbnak bizonyult: ők azok, akik a legrégebb óta használnak egy adott jelszót, ami negyven százalékuknál akár 6-10 éves is lehet. Az idősebb generációk ebben a kategóriában jóval alacsonyabb arányban állították ezt, a boomerek 13,7 százaléka, az X generációsok 18 százaléka, míg a milleniálok 22,3 százaléka állította azt, hogy öt évnél régebb óta alkalmaz egy jelszót.

A probléma az, hogy a Z generáció tagjai azt gondolják, nem történhet meg velük, hogy valaki feltöri a fiókjaikat, ráadásul, ha mégis megtörténne, nem tartják azt akkora gondnak, mint az idősebb generáció tagjai, akik sokkal több és sokszor fontosabb adatot őriznek

– idézi a kutatást készítő Sam Larsont a Life Wire.

A technológia miatt már a memóriánkat sem használjuk

A biztonsági kérdések mellett azonban problémát jelenthet az is, hogy egyes generációk számára meglehetősen nehéz a különböző jelszavakat megjegyezni. Az idősebb korosztály számára ez érthetően az életkor előrehaladtával történő szellemi hanyatlásnak tudható be, azonban sok esetben mégsem ők bizonyulnak a jelszavak terén a leggyengébb láncszemnek.

Mivel a Z generáció az okoseszközök és a közösségi média korában nőttek fel, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy egy-két jelszó megjegyzésével be tudnak lépni szinte az összes fiókjukba. Emiatt érthetően nem is fektetnek komoly energiát abba, hogy az eszükbe véssék a jelszavakat, amelyeket a legtöbb esetben nem is kell megjegyezniük, hiszen

a böngészőben és a különböző oldalakon is van lehetőség arra, hogy rögzítsék, így egyetlen kattintással hozzáférnek a fiókjaikhoz.

Bár ez sokszor valóban megkönnyíthetik az életünket, azt is előremozdítja, hogy egyre kevésbé legyünk ráutalva arra, hogy észben tartsuk a fontos dolgainkat, és a memóriánk is romlásnak indul.

Egy szó, mint száz: el a kezekkel a boomerektől, mert még ebben is lehet mit tanulni tőlük!