Csőre Gábor: Annyi közöm van a Mars-kutatáshoz, mint a karakteremnek. Nem sok

Csőre Gábor, Badár Sándor és Stefanovics Angéla főszereplésével készít online megjelenő áldokumentumfilm-sorozatot a Pusztai Ferenc producer vezette KHM Film, amelyben egy Marsra készülő magyar cég mindennapi problémáit dolgozzák fel. A tizenhárom részesre tervezett első évad történetének középpontjában álló cég, a Hajnal-Vasad Kft. egy vasipari termékek előállításával foglalkozó csapat, amely szerény profitú, de nagy múltra visszatekintő vállalat. Alapítója Id. Hajnal Károly volt, akinek unokája, Hajnal Károly vezeti jelenleg ügyvezető igazgatóként a céget – amelyről már a sorozat elején kiderül, hogy csőd közelébe sodródott.

Ebben a helyzetben kap a vállalat egy e-mailt a NASA-tól, amely a Mars kolonizációs terveihez anyag-megmunkálásban komoly tapasztalattal rendelkező, sokoldalú és nehéz körülményekre jól reagáló, üzemszerűen működő cégeket keres. Mivel a Hajnal-Vasad Kft. megfelel a kritériumoknak, így módjuk nyílik jelentkezni a programba, és amennyiben alkalmasnak találtatnak, részt vehetnek a jövőre induló felkészítésen. A sorozat további részeiben a szereplők

azon munkálkodnak, hogy bizonyítsák a NASA-nak a rátermettségüket, eközben pedig különböző hajmeresztő helyzetekbe sodorják magukat.

Csőre Gábor örömmel mondott igent a szereplésre. A színész a sorozatban Hajnal Károly, ügyvezető igazgatót alakítja majd – az ő nagyapja alapította a cselekmény középpontjában álló céget. Ebben azonban Hajnal csak a társtulajdonos, ugyanis van egy üzlettársa – aki exfelesége is egyben –, így nemcsak a technikai kivitelezéssel, de különböző konfliktusok hadával szemben is fel kell vennie a kesztyűt a vezetőnek, akinek gyerekkori álma eljutni a Marsra.



A több szempontból is formabontó alkotásról az álmodozó cégvezetőt alakító Csőre Gábor az Indexnek beszélt a sorozatról. A színész többek között arra is kitért, hogy:

mennyire van képben az űrutazással és a Marssal,

mennyire tud a karakterével azonosulni,

hogyan élte meg a forgatást,

miben különbözött ez a forgatás a tévébe, vagy más felületekre készülő sorozatokétól, és arról is, hogy ha lehetősége nyílna rá, a való életben is élne-e az űrutazás lehetőségével.

Egy új, formabontó sorozaton dolgozik, ami egy Marsra készülő, kis magyar csapatot mutat be. Mennyire áll közel önhöz az űrutazás és a Mars téma, milyen volt ebbe a sztoriba belecsöppenni?

Őszintén? Semennyire nem áll közel hozzám ez a téma, sőt, ez a történet ilyen formában szerintem senkihez sem igazán. A sorozat cselekménye ugyanis az, hogy ez a cég, amit én vezetek, a NASA-tól kap megbízást, ami legalább annyira meglepő, mint ahogy az Magyarországon bármilyen valós cégnek az lenne. A cselekmény során mi ettől mégis jobban meglepődünk, mintha alapból ezt látnánk az interneten vagy olvasnánk bármelyik újságban. Pontosan annyira nincs semmi közöm hozzá, mint amennyire az általam alakított karakternek, Hajnal Károlynak sincs.

A sorozatban az ön karaktere, Hajnal Károly az ügyvezető igazgatója a Marsra készülő cégnek. Mit lehet tudni róla? Tudott vele azonosulni?

A való életben én nem vagyok vállalkozó, bár, ha olyan szempontból nézzük, a színészek és a szakma majdnem kilencven százaléka vállalkozói szerződéseket ír alá, így egy kicsit talán mégis az vagyok. De csak ennyire. Nyilván nem vezetek egy céget és nem is lennék rá alkalmas, emiatt nem tudok valószínűleg annyira azonosulni a karakterrel. Természetesen vannak olyan tulajdonságai amikkel viszont nagyon is, hiszen Hajnal Károly alapvetően egy jóindulatú cégvezető, aki megpróbál megfelelni az elvárásoknak, a sorozatból pedig ki fog derülni, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ennek ellenére azért magának is megnehezíti a sorsát. Egyébként ezzel sokan vagyunk így a való életben is, tehát nem kell ahhoz vállalkozónak lenni, hogy ezt érezze az ember.

Meséljen egy kicsit a forgatásról.

A sorozatot egy fiatal csapat csinálja, ez pedig engem rendkívül motivál. Sokukkal dolgoztam már együtt, nagyon jó színészek mind, ráadásul remek szövegírói vannak a sorozatnak, ami nagyon fontos. Amikor egy színész megkap egy forgatókönyvet, az első dolga az, hogy kideríti, mekkora szerepet osztottak rá. Hozzáteszem, nem feltétlenül az én figurám kerül a legélesebb és legkarakteresebb szituációkba, mert a jó embert játszani a legnehezebb. Gondoljunk csak Az ember tragédiájára vagy az Othellóra, hiszen az Othellóban is Jagót a legjobb játszani, Az ember tragédiájában pedig Lucifert. Ettől függetlenül most meglehetősen abszurd szituációkba is belekerül a figurám, ettől pedig igazán jó alakítani a karaktert. Nagyon élvezem a forgatást, de persze nagyon fáradt is vagyok.

Különbözött bármiben is ennek a sorozatnak a forgatása azokétól, amelyeket televízióban vagy esetleg streamingfelületeken láthatnak a nézők?

Nem. A stáb a lehető legprofibb módon csinálja, sőt, talán még komolyabban, mint egy tévés fogatás esetében. Egy filmnél vagy sorozatnál nagyon-nagyon sok függ a szövegtől, akárcsak a színházban. A szövegkönyv pedig szerintem finoman szólva is elég jó, nagyon nagy odafigyeléssel készül minden, függetlenül attól, hogy kevés időnk van rá. Ez persze nem mentség, de nagyon komoly koncentrációt igényel.

Ezek szerint az időkorlát jelentette a legnagyobb nehézséget.

Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem motivál még jobban. Az idő hiánya gyakran okozhat szétesést vagy pánikot, de itt nem pánik van, hanem iszonyatos koncentráltság. Pozitívat tudok csak mondani az egész folyamatról. Nagyon jó csapatunk van, egy szavunk sem lehet, pedig a sok ismerős ellenére többükkel még nem is dolgoztam együtt, például Stefanovics Angélával vagy Keresztes Tomival sem.

Az imént azt mondta, nem túl járatos űr és a Mars témában. A forgatások alatt azért bővültek az ismeretei?

Ez így azért nem teljesen volt igaz. Természetesen olvasom a cikkeket, tudom, hogy Mars-expedíciót terveznek, ismerem a James Webb űrszondát, tehát ezekkel képben vagyok, pont annyira, mint bárki más, aki elolvassa a napi híreket, hogy edukálja magát. Így sok új információ azért nem ért, pláne, hogy valójában a karaktereink sem igazán értenek hozzá.

A forgatás nem hozta meg a kedvét egy Mars-expedícióhoz? Bevállalna egy űrutazást?

Dehogy, nem mennék én sehova! Nem szeretek repülőn sem utazni, szóval ez nagyon távol áll tőlem. Biztosan kihagyom!

A sorozatot online, az Index felületén lehet majd követni. Mit vár ettől a megjelenési formától?

Szerintem ez egy jó és ígéretes sztori lehet, nem csinált még ilyet senki, ezért árgus szemekkel figyelem én is, mi sül ki belőle. Már saját magam is tapasztaltam, mennyire hatékony az online platformokra tartalmat gyártani, nekem is van egy-két videóm, aminek iszonyatos nézettsége van, pedig nem vagyok sem influenszer, sem pedig tiktokker. Tartalmat sugározni a neten iszonyatosan hatékony, és azt kell mondjam, hogy legtöbbször sokkal nagyobb nézettsége van, mint egy nagyon jól sikerült hazai filmnek vagy tévésorozatnak. Ha megnézünk egy sorozatot, annak a nézettsége este hétkor valamelyik kereskedelmi csatornán pár százezer ember – és akkor már mindenki tapsol. Az interneten azonban van, hogy egy tartalmat ennek töredéke alatt, akár 3-4-szer ennyien is lekattintanak. Ráadásul egy ilyen sorozat esetében nincs az, hogy lekéssük, ha nem ülünk oda a tévé elé időben, hiszen ezeket bármikor, akár a villamoson állva is megnézhetjük. Bizakodó vagyok, de természetesen bármi megtörténhet.

Támogatott tartalom.

(Borítókép: Csőre Gábor. Fotó: Aradi Nóra)