A brit miniszterelnök igazi rajongó, alig várja Katy Perry fellépését III. Károly koronázásán

Maga a brit miniszterelnök, Rishi Sunak is igazi rajongóvá változott, a politikus és lányai is alig várják, hogy az amerikai énekesnő, Katy Perry fellépjen III. Károly koronázási ünnepségsorozatán – erről maga Sunak beszélt, aki a királlyal való remek kapcsolatához mérten a ceremóniára is izgatottan készül már.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Katy Perry is csatlakozott azokhoz a világhírű előadókhoz, akik fellépnek Károly király május 7-i koronázási ünnepségén.

A koronázáson a 38 éves amerikai énekesnő mellett ugyan többek között fellép majd a Take That, Lionel Richie, és Andrea Bocelli is, a jelenlegi brit miniszterelnök, Rishi Sunak mégis Perry előadását várja a leginkább – akárcsak egy lelkes rajongó. Vagy inkább, mint lelkes rajongók apukája?

A 42 esztendős Sunak közismerten nagy hip-hop rajongó, így zenei ízlését is leginkább ez az irányvonal dominálja, azonban mint kiderült, a popénekesnő, Katy Perry munkásságát is figyelemmel kíséri és szereti, már csak azért is, mert feleségét Kaliforniában, Perry szülőhelyén ismerte meg, amikor mindketten a Stanford Egyetemen tanultak.

Nagyon izgatott vagyok a koncert miatt. Alig várom, hogy Katy Perry jöjjön, a lányaim is nagy rajongói, szóval ez nagyszerű

– mondta a miniszterelnök a Sky News-nak.

A miniszterelnök a koncertek mellett természetesen Károly koronázási ceremóniáját is kifejezetten várja már, hiszen a politikus és a király jó kapcsolatot ápolnak egymással.

Szerintem zseniális, ahogyan uralkodik, sok dicséret illeti ezért. Minden héten találkozom vele, így közelebbről is megismerhettem, ami igazi kiváltáság. Szerencsések vagyunk, hogy ő tölti be ezt a pozíciót

– tette hozzá Sunak.

Nem csak koncertekkel ünnepelnek

A május 6-i koronázást háromnapos ünnepségsorozat kíséri, és ennek egyik fő rendezvénye lesz a ceremónia másnapján, május 7-én, vasárnap esedékes nagyszabású koncert, amelyet a legnagyobb és legősibb brit királyi rezidencia, a London nyugati határában emelkedő windsori kastély hatalmas parkjában tartanak.

A világhírű szupersztárok mellett fellépnek a zenei rendezvényen különböző szakmai és társadalmi közösségek amatőr zenei együttesei és kórusai is. A szereplők között lesznek mások mellett olyan kórusok, amelyeket Nagy-Britannia által befogadott menekültek alapítottak, de fellépnek az állami egészségügyi szolgálat (NHS), valamint a LMBT-közösség tagjaiból verbuválódott énekegyüttesek is.

A nagyszabású rendezvények központi elemei közé tartozik majd a Nagy Koronázási Ebédek (Coronation Big Lunches) nevű, hatalmas össznépi utcabálsorozat, amelyet országszerte a helyi lakóközösségek szerveznek szintén a koronázás másnapjára, várhatóan többmilliós részvétellel.

MÁJUS 8-RA, HÉTFŐRE A BRIT KORMÁNY SORON KÍVÜLI MUNKASZÜNETET HIRDETETT,

és ez a nap a Buckingham-palota ismertetése szerint a jótékonykodásé, a helyi közösségek érdekében vállalt önkéntes jószolgálati tevékenységeké lesz, The Big Help Out címmel.

