Marsra magyar! – indul a Magyar Telekom első saját gyártású sorozata az Indexen

A Magyar Telekom és a KMH Film koprodukciójában készült Marsra magyar! című dokukomédia epizódjai hazánkban egyedülálló módon online, díjmentesen lesznek elérhetők május 2-től hetente, kizárólag az index.hu felületén. A Magyar Telekom alkotóként és támogatóként is aktívan részt vett a produkcióban, és a sorozat univerzuma májustól a márka marketingkommunikációs felületeire is kiterjed majd.

Az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult a médiapiac, kutatások szerint az emberek már több időt töltenek a szórakoztató tartalmakat kínáló platformokon (200 milliárd óra), mint a hagyományos közösségimédia-felületeken (40 milliárd óra). A folyamatos kihívások és bizonytalanságok közepette felértékelődött az igény a kikapcsolódásra, hogy akár csak rövid időre is, de biztonságban magunk mögött hagyhassuk a hétköznapok problémáit – írja közleményében a Magyar Telekom.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy akármilyen nehézséggel is szembesülnek az ügyfelek, számíthassanak a Magyar Telekomra. Ezért vágtunk bele egy szórakoztató filmsorozat elkészítésébe, ami segít az embereknek kiszakadni a mindennapokból, annak ellenére is hogy nem a tartalomgyártás a fő tevékenységünk

– mondta el Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója. „De ami még ennél is fontosabb, a hétköznapok során felmerülő gondok megoldásának is a részei szeretnénk lenni. Ezért is állítottunk össze egy több mint 80 elemből álló digitális megoldásgyűjteményt, amely a meglévő szolgáltatások mellé díjmentesen igénybe vehető kényelmi funkciókat és egyéb, hétköznapokat megkönnyítő innovációkat, kedvezményeket, meglepetéseket tartalmaz” – tette hozzá.

Annak érdekében, hogy ezek a hétköznapokat megkönnyítő szolgáltatások még kézzelfoghatóbbak legyenek az ügyfelek számára a Magyar Telekom a Jóságokat a sorozat univerzumán keresztül mutatja be, a Marsra magyar! szereplői ugyanis a márka kommunikációs felületein is visszaköszönnek majd.

A fikciós heti sorozat ennek ellenére nem márkázott tartalom lesz, a Magyar Telekom csupán egy-egy humoros visszavágás erejéig tűnik fel az epizódokban. A márka értékei a történetszálon keresztül bontakoznak ki: a magyar gazdaság gerincét képező családi kisvállalkozások egyike áll a történet középpontjában, amelynek alkalmazottai a kezdeti ügyetlenkedések után egyre magabiztosabban kezdik használni a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket a vállalat túlélése és a saját boldogulásuk érdekében.

A Magyar Telekom nemcsak a sorozat finanszírozásában, hanem a kreatív alkotási folyamatban és A gyártásában is részt vett.

Pusztai Ferenc, a KMH Film producere elmondta: „Ez egy rendkívüli együttműködés, közösen valami eddig egészen egyedülállót alkottunk, hisz a sorozat epizódjai mellett a Magyar Telekom következő időszakban látható összes reklámját és egyéb márkatartalmait is együtt hoztuk létre. Az alkotók személye (a sorozatot Stefanovics Angéla, Kálmánchelyi Zoltán és Végh Zsolt is jegyzi) garancia az abszurd, többrétegű humorra, amely még sokszori megnézés után is képes nevettetni és újat mutatni.”

Azáltal pedig, hogy szereplőink számtalan felületen megelevenednek, a karakterek újabb dimenziókat kapnak, a nézők még jobban megszerethetik őket, illetve még szélesebb közönség találhat rá a sorozatra. Ez utóbbi célt szolgálja az is, hogy az epizódokat egy díjmentes, kísérletezésre abszolút alkalmas platformon tesszük elérhetővé

– magyarázta Pusztai Ferenc.

Ugyanis nemcsak a sorozat alkotási folyamata különleges, hanem a hozzáférhetősége is: a részek a hazai élvonalbeli online hírmagazin, az Index felületén debütálnak heti rendszerességgel. A kifejezetten a webre gyártott minőségi magyar sorozatok száma még nagyon alacsony. Ahogy a cég a közleményben írja: a Magyar Telekom digitális vállalatként hisz az online platform erejében, ezért kifejezetten olyan médiapartnert keresett a projekthez, amely segítségével prémiumfelületen a lehető legtöbb néző hozzáférhet a tartalomhoz.

Az Indamedia valamennyi kiadványán szívesen kísérletezünk új formátumokkal, ezért nagy örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez és tűzzük műsorra az Indexen a Marsra magyar! sorozatot. A kifejezetten az index.hu felületére televíziós formátumban gyártott, díjmentesen elérhető sorozattal úttörői lehetünk a minőségi szórakoztatás terjesztésének az online felületeken

– tette hozzá Starcz Ákos, az index.hu vezérigazgatója.

Marsra magyar! május 2-ától, csak az Indexen.