Új műsorokat jelentett be a TV2 és az RTL

Még idén ősszel érkezik az RTL-re a LEGO® Masters és a The Traitors, míg a TV2 olyan műsorokkal készül, mint az I can see your voice, a Password vagy a Cash or Trash. Kolosi Péter, az RTL Magyarország programigazgató vezérigazgató-helyettese, valamint Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a Siófokon megrendezett Digital-Media Hungary konferencián jelentette be a két csatorna vadonatúj formátumait.

Új gameshow, szójáték és reality a TV2-n

A már korábban nyilvánosságra hozott műsorok mellett az I can see your voice című találgatós zenei gameshow is bekerül a TV2 programkínálatába. A formátum Koreából indult, hazánk a 30. ország, ahol képernyőre tűzik. A műsor lényege, hogy a játékosoknak ki kell találniuk, hogy hat énekes közül ki énekel a saját hangján, és melyikőjük tátog más hangjára – az a feladat, hogy az árulkodó apró jelek alapján kiszűrjék a hamis hangokat. A játékosokat ismert zenészek segítik majd a tanácsaikkal, mindezt sok humorral fűszerezve – írják a közleményben.

A csatorna tájékoztatása szerint a TV2 Csoport nemrég vásárolta meg az Európában már ismert Cash or Trash magyarországi jogait. A műsorban hétköznapi emberek nem hétköznapi tárgyakkal próbálnak szerencsét a meggazdagodás reményében – olyan régiségekkel érkeznek az ország különböző tájairól, amelyekről nem tudják, hogy valójában mennyit is érnek. A műsorban régiségszakértők és műtárgykereskedők döntik el, mennyit adnak értük – ha adnak egyáltalán bármit.

Az Amerikában népszerű Password című szójáték is a bejelentett műsorok között szerepel: ebben sztárok segítenek hétköznapi játékostársaiknak megkaparintani a pénznyereményt. Úgy kell kitalálniuk szavakat, hogy segítségül egyetlen kifejezést adhatnak egymásnak.

A SuperTV2 nézői idén ősszel sem maradnak napi reality nélkül. Törökország, Görögország, Románia és Dél-Amerika után itt debütál a több hónapon át tartó Power Of Love – A Szerelem ereje.

Egy olyan reality megvásárlását is bejelentette Fischer Gábor, ami az Egyesült Államokban 24, míg Németországban 17 szezonon át futott a képernyőn, és a világ több mint 20 országában 70 évaddal jelentkezett: ez a Next Topmodel, amelyben a hazai szépségipar legjobb szakemberei keresik a következő magyar szupermodellt. Álomszerződést kínálnak, azonban ezért meg is kell dolgozniuk a lányoknak a kamerák előtt. Kihívások, kalandok, fotózások, bemutatók várnak a versenyzőkre, akik közül csak egy lehet a Next Topmodel Hungary.

Taktikai valóságshow és új sorozat az RTL-en

Még idén ősszel debütál az RTL-en a LEGO Masters című látványos formátum, amely az Egyesült Államoktól Németországon át Kínáig nagy népszerűségnek örvend. A műsorban szereplő csapatok kizárólag LEGO kockák felhasználásával építenek különböző alkotásokat. Hétről hétre új kihívásokkal kell szembenézniük, hogy megmutassák fantáziadús terveiket, kreativitásukat és technikai képességeiket, amelyeket szakértő zsűri bírál el. A legjobb csapat a fődíjért járó pénznyeremény mellett a LEGO Master címet is megkapja. A műsor a Banijay Rights formátuma – derül ki a csatorna közleményéből.

Egy valóságshow-val is készül a csatorna, amely egyben taktikai játék is, krimibe illő környezetben. The Traitors az RTL Nederland „De Verraders” című műsorán alapszik és már számos országban, többek között az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is bizonyított. A játékban versenyző hírességek egy kastélyba költöznek, ahol csapatokban dolgozva egy sor kihívást jelentő küldetést kell teljesíteniük. Hárman közülük azonban titokban árulók, akik a nyereményhez vezető úton megpróbálják megtéveszteni a hűséges versenyzőket azok manipulálásával és kizárásával. A hűségesek csak együtt, az árulók száműzésével nyerhetnek, ha akár csak egy cselszövő is eljut a játék végéig, az övé lesz a teljes nyeremény. A The Traitors a formátumát tekintve egy taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality.

Az RTL-re érkezik a HIP, azaz a High Intellectual Potential (HPI: Haut Potentiel Intellectuel) című francia sorozat magyar verziója is. A formátum összesen két országban kapott engedélyt a helyi változat megvalósítására, ebből az egyik Magyarország. A történet főszereplője Reni, egy háromgyerekes egyedülálló anya, aki 160-as IQ-ja ellenére takarítóként dolgozik. Amikor egy véletlen folytán a rendőrség felismeri a benne rejlő lehetőségeket, állást ajánlanak neki, amit csak úgy fogad el, ha cserébe ők is segítenek neki megfejteni élete legnagyobb rejtélyét.

Nemrég indult a Mellékhatás című, többszörös díjnyertes fikciós sorozat második évada az RTL+-on, amelynek már a harmadik évada is előkészítés alatt áll. Emellett hamarosan elkezdődik a Golden Age című magyar fejlesztésű fikciós sorozat forgatása is, a Hypewriter forgatókönyvíró pályázat egyik győztes ötlete alapján. A két idősíkon játszódó történetet a Liza, a rókatündér alkotói álmodták képernyőre, a sorozat vezető alkotója Ujj Mészáros Károly.

Az RTL-en is lesz olyan műsor, amely a régiségkereskedésre fókuszál – érkezik a Best Bid című formátum, ahol profi régiségkereskedők licitálnak majd egy-egy antik műtárgyra. A műsorba azok jelentkezését várják, akiknek olyan régiségei vannak, amelyeket pénzzé szeretnének tenni.

