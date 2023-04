Mégsem az ölhette meg John Lennont, aki már évtizedek óta börtönben ül?

Idén decemberben lesz 43 éve annak, hogy a Beatles gitárosát, John Lennont New York-i háza előtt Mark David Chapman lelőtte. A férfi – aki megszállott rajongó és mentális problémákkal küzdő beteg hírében áll – jelenleg húsz évtől életfogytig tartó szabadságvesztését tölti a New York-i Hudson-völgyben található Green Haven büntetés-végrehajtási intézetben, és már többször is kérvényt nyújtott be a feltételes szabadlábra helyezéséért, amelyeket rendre visszautasítottak – eddig összesen tizenkétszer. A következő feltételes szabadlábra helyezési bizottság előtti megjelenését 2024 februárjára tűzték ki.

David Whelan író-producer szerint ugyanakkor nem Chapman volt a tettes, hanem egy másik elkövető, egy bérgyilkos. Whelan a közeljövőben egy dokumentumfilmet és egy könyvet tervez kiadni, amelyekben a nézők, illetve olvasók háromévnyi nyomozásának eredményét láthatják. Úgy véli, a CIA átmosta Chapman agyát, csak bűnbakot jelentett a számukra. Ezt a felvetést azon különös egybeesésekre alapozza, amelyekről a Gimme Some Truth – The Assassination of John Lennon című filmben és kötetben számol be.

Nem hátulról lőtték le

Mint egy nemrég készült interjúban kifejtette, a hivatalos narratívál ellentétben, miszerint Lennont hátulról lőtték le, a valóság szerinte az, hogy egy másik bérgyilkos végezhetett vele, aki nem mögötte, hanem előtte sétált, és mellkason találta el a fegyverrel. Erre a megállapításra azt követően jutott, hogy felvette a kapcsolatot azon sebésszel, dr. David Hallerannel, illetve két nővérrel, Barbara Kammererrel és Dea Satóval, akik próbálták megmenteni a haldokló zenészt. Whelan beszélt mindemellett az ügyben eljáró nyomozóval, és sok rendőrségi, orvosi feljegyzést átnézett.

Az író-producer kifejtése szerint a gyilkosságkor Chapman és Lennon között több mint 7,5 méter volt, ami túl nagy távolság egy rutintalan embernek. A zenészt érő lövedékek elhelyezkedése ezzel szemben arra utal, hogy egy profi sütötte el a pisztolyt.

Dr. Halleran azt mondta, hogy ilyen távolságból még egy haditengerész sem járna sikerrel

– fejtette ki.

Whelan ezzel együtt kinyomozta, hogy Chapman számos prédikátorral tartotta a kapcsolatot, akik összeköttetésben voltak Richard Nixon egykori elnökkel, illetve olyan pszichológusokkal, akik a katonai hírszerzéssel álltak kapcsolatban. A feljegyzések szerint a Chapman letartóztatását követő egy hónapon belül négy törvényszéki pszichológus látogatta meg őt a börtönben, akik hipnózistudásukról is ismertek. Közöttük volt a CIA egyik szakembere, aki a hírszerző ügynökség agykontrollprogramjának, az MK-ULTRA-nak szakértője, illetve Milton Kline pszichológus-hipnózisszakértő és Bernard Diamond igazságügyi elmeorvos és hipnózisszakértő is.

Milton Kline állítólag egyszer azt mondta, hat hónap kell ahhoz, hogy valakiből bérgyilkost csináljanak, de három hónap alatt akár bűnbak is lehet akárkiből. Bernard Diamond korábban Robert F. Kennedy meggyilkolása kapcsán is hipnózishoz nyúlt. A vádlottat, Sirhan Sirhant arra bírta, hogy úgy másszon, mint egy majom. Whelan megjegyzése szerint hasonló eszközökhöz nyúlhattak Chapman kapcsán is, akinek irányították az elméjét, kvázi kimosták az agyát, így elismerte a bűncselekményt, és a másik bérgyilkos kiléte ismeretlen maradt.

Mégsem igaz?

David Whelan elméletét ugyanakkor Dave Wedge – aki a 2020-as The Last Days of John Lennon című filmet készítette James Pattersonnal és Casey Shermannel közösen – szimpla fantáziálásnak találja. Wedge kifejtette: átnéztek minden ügyiratot, amelyek alapján leszűrhető, egyáltalán nem képezi vita tárgyát, hogy Chapman volt-e a tettes, vagy sem. Whelan viszont továbbra sem érti, mi lehetett a férfi indítéka Lennon megölésére.

Vannak kapcsolatok a fundamentalista keresztények, a hipnotizőr orvosok és Nixon között is. Nixon és Lennon ősellenségek voltak, Nixon pedig közel állt Reaganhez. Lennon éppen akkor kezdett el kiteljesedni, és a politikai életbe is visszatért, erre Reagan lett az elnök

– mondta az író-producer.

Ahogy Whelan hozzátette, biztos benne, hogy a hatóságok kulcsfontosságú információkat hallgattak el, és különösnek tartja, hogy a boncolásról szóló jelentést sosem tették közzé. Wedge elmondása szerint ugyanakkor ő és társai látták a dokumentumot, amelyben szembetűnő eltéréseket nem találtak.

(Borítókép: John Lennon 1977-ben New Yorkban. Fotó: Vinnie Zuffante / Michael Ochs Archives / Getty Images)