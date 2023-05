Ed Sheeran nem vehetett részt nagymamája temetésén

Ed Sheeran nem vett részt 98 éves nagymamája temetésében, a héten New Yorkban folyó szerzői jogi per miatt – írja a The Independent.

A brit énekes-dalszerzőt Ed Townsend örökösei perelték be. Towsend 1973-ban Marvin Gaye soulénekessel közösen írta a Let's Get It On című klasszikust. Towsend örökösei szerint Sheeran plagizálta Gaye dalának elemeit a 2014-es Thinking Out Loud című slágerében. Sheeran tagadja a család plágiumvádját.

Sheeran nagymamájának temetését egy kis ír faluban tartották.

Nagyon szomorú vagyok, hogy Edward fiunk nem tud ma itt lenni. Ő is szomorú amiatt, hogy nem tud jelen lenni, mert több ezer mérföldnyire kell bíróság elé állnia, hogy megvédje a feddhetetlenségét

– mondta Ed Sheeran apja, John.