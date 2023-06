Újabb fellépőket jelentett be a SZIN

Augusztus 23. és 26. között rendezik meg idén a Szegedi Ifjúsági Napokat, amely idén már Coca-Cola SZIN fesztiválként várja a látogatókat. Ahogyan az már korábban kiderült, az idei nyárzáróra is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a szervezők az 55 éves fesztiválra olyan előadókat hoznak el, mint Alok, Lukas Graham, Timmy Trumpet és Rita Ora.

A már több évszázados SZIN, ahogy megszokhattuk, a népszerű nemzetközi felhozatal mellett a hazai tehetségekben sem szűkölködik, akik közül most az 55 évre való tekintettel, 55 nevet be is jelentettek már a fesztivál házigazdái.

Eszerint a Szegedi Ifjúsági Napokon már biztosan

látható lesz a 30y, a Bëlga, a Blahalouisiana, Bruno x Spacc, a FIsh!, Kkevin és Lmen Prala is, de Metzker Viktória és Yamina is hatalmas bulival készül a SZIN-re.

A most bejelentett 55 fellépő: 30y, A Király Halott, Analog Balaton, Aurevoir., aZorka, Bëlga, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Bruno x Spacc, Budapest Bár, Carbon Techno Night, az USA-ból érkező Layton Giordani, Nonameleft, RobinFutaki, Dain Farrel, Carl, Cloud 9+, Csaknekedkislány, Elefánt, Esti Kornél, Fatal Error, Firkin, Fish!, Fiúk, Ganxsta Zolee és a Kartel, Góbé, Herself, Hiperkarma, Hűvös, Ivan & the Parazol, Kacaj, Kiss Kevin, Kkevin, Konyha, Kultúrkör, Lennard btb, Joerjunior, Lil Frakk x 6363, Lman Prala, Lusciana, Magna CumLaude, Mayday a faluból, Mehringer, Metallicum, Metzker & Friends, Metzker Viktória x Yamina x KoószMilán, Mihályfi Luca, Mirror Glimpse, Mó Mantis, New Level Empire, Ocho Macho, OTL - ekhoe x Gyuris,Paddy and the Rats, Pandora Projekt, Parno Graszt, Pogány Induló x Ótvar Pestis, Regán Lili, SólyomBerni, Supernem, The Biebers, WellDan.

Mellettük ráadásul alakulóban van egy virtuális csapat is, amit a SZIN és a zoojamNFT közössége hoz majd létre – áll a fesztivál sajtóközleményében.

A SZIN története 55 évvel ezelőtt 1968-ban indult. Pontosabban már 1964-ben volt egy halvány előfutára, ekkor ugyanis Szegedi Ifjúsági Karnevál néven szerveztek a Tisza-parti városban egy egynapos bulit, javarészt akkor még szegedi fellépőkkel.

1968-ban azonban az akkori állampárt ifjúsági szervezete, a ma már csak a történelemkönyvekből ismert KISZ felkarolta az eseményt és elindult a Szegedi Ifjúsági Napok, egy több napos fesztivál, melyre több ezer fiatal érkezett szerte az országból. Persze a kor „beatzenéjének” felkarolása mögött ott volt az érdek, hogy a marxista-leninista ideológiát csöpögtessék a fiatalság fejébe. És általában résmentesen működött a „Három T irányelv” is, mely támogatott, tűrt és tiltott kategóriába sorolta a művészeket, így a zenészeket is.

Szegeden azonban nagyot nyitottak a szelepen és a fellépők között feltűnt néhány, akár tiltott zenekar is. Ez a szabadság és az önfeledt fesztiválérzés varázsa hamar futótűzként terjedt a fiatalok között és felszálló pályára állt a Szegedi Ifjúsági Napok, a hazai fesztiválok előfutáraként, nem mellesleg Woodstockot is egy évvel megelőzve.

Fotó: SZIN

A rendszerváltás azonban elsodorta a KISZ-t, vele együtt az ifjúsági rendezvényeket is. A SZIN-t az egykori szegedi Rock Klub vezetője karolta fel és próbálta életben tartani különböző helyszíneken mintegy 10 évig, de támogatás hiányában a szervezők a végén már képtelenek voltak megrendezni az eseményt. 2002-ben azonban a városvezetés mentőövet dobott a SZIN-nek, és felélesztette a fesztivált, még Gerendai Károlyt is felkérve tanácsadónak, aki már majdnem 10 éve szervezte társaival az azóta is rendkívül népszerű Szigetet. Ekkor lett a SZIN helyszíne a partfürdő és fejlődési pályája innen megállíthatatlan volt.

A hazai zenekarok innentől már számoltak a szegedi bulival, előre helyet hagyva annak a nyári koncertnaptárjukban, majd lassan felfedezték a nemzetközi fellépők is a Szegedi Ifjúsági Napokat, amely 2009-ben egy nemzetközi díjat is bezsebelt – a legnagyobb európai fesztiválként elismert Glastonburyvel együtt –környezettudatos fejlesztéseiért megkapta, azóta is egyedüli magyarként, a Greener Festival Awardot.