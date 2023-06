Árpa Attila a drogbotrányáról: Boszorkányüldözés folyik ellenem

2019-ben kezdődött a történet, amikor a színész által rendezett kártyapartin megjelentek a rendőrök. A házkutatási parancson az állt, Árpa kábítószert terjeszt, fogyaszt és kereskedik vele. Az ügyészség februári, elsőfokú ítéletében másfél millió forintos pénzbírságot szabott ki Árpa Attilára kábítószer-birtoklásért.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint azonban a történet másodfokon is folytatódik, ugyanis Árpa és az ügyészség is fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélettel szemben. A színész – mint mondta – már nem tudja lemosni magáról ezt az ügyet, de úgy érzi, „boszorkányüldözés” folyik ellene. A Tények műsorában arról beszélt, nem véletlen nincs bizonyíték rá, hogy kábítószerrel kereskedett volna, sőt, van is ötlete rá, mi állhat a háttérben.

Én biztos vagyok benne, hogy a háttérben valami személyes indíték van. Ez lehet egy karrierista ügyész, aki meglátta a lehetőségét, amikor az én nevem a térképre került, de leginkább azt gondolom, az ügy főnyomozója, aki – mint már említettem – az akkori élettársam osztálytársa volt. Olyan szinten rosszban voltak, hogy miatta nem ment el például az érettségi vacsorára az akkori élettársam. Tanúk és bizonyítékok vannak rá, hogy ez a hölgy, az ügy főnyomozója szekálta az akkori élettársamat

– fogalmazott Árpa Attila.

A színész elismerte, hogy fogyasztott kábítószert, ahogyan azt is, hogy ez illegális tevékenység, amelyet a magyar jog szerint meg kell büntetni.

Állok elébe

– mondta, majd hozzátette, hogy az ügyészség közleménye szerint nem történt semmilyen változás az előzőekhez képest.