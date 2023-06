Évtizedes szokást dob sutba III. Károly

A Trooping The Colour az egyik legnépszerűbb eseménynek számít az Egyesült Királyságban, amin minden nyáron a brit uralkodó születésnapjáról emlékeznek meg. Tavaly négy napon át tartott a hacacáré, mivel II. Erzsébet uralkodásának 70. évfordulóját is ünnepelték, és az idei lesz az első, hogy III. Károly királyként vesz majd részt a rendezvényen. Bár novemberben született, nem szeretné megtörni a hagyományt, hogy a korábbi uralkodókhoz hasonlóan ő is nyáron, a Trooping The Colour alkalmával ünnepelje meg a jeles alkalmat.

A tradíció II. György királyhoz kötődik, aki elsőként halasztotta el születésnapjának megünneplését, ő is novemberben jött világra. Az őszi hideg viszont nem volt a legalkalmasabb a körmenetre, ezért úgy döntött, a Trooping The Colour katonai felvonulással teszi egy időbe a mulatságot. Végül II. Erzsébet királynő dédapja, VII. Eduárd király, aki szintén novemberben látta meg a napvilágot, tette hivatalossá ezt az intézkedést. Az uralkodó születésnapját így London mérsékelt övi éghajlata miatt azóta is a Trooping The Colourral együtt ünneplik.

Katonák ájultak el

A Trooping The Colour, azaz a zászlós díszszemle egészen a 17. századig, II. Károly király idejéig vezethető vissza. Az esemény egy olyan ünnepélyes szertartás, amelyet a Brit Nemzetközösség ezredei rendeznek. Régebben a csatatéren egy ezred színeit és zászlóit használták gyülekezési pontként, így ilyenkor a zászlósok felvonultak a csatatérre, hogy a katonák felismerjék a saját zászlójukat, majd ezt követően kezdtek el gyülekezni a megadott helyen. Napjainkban viszont az esemény korábbi jelentése már elhalványulni látszik, és teljesen egybeolvadt a brit uralkodó születésnapjával.

Idén a Trooping The Colour június 17-re, szombatra esik, amelyet megelőzően a katonák már gyakoroltak London utcáin, ezt ezrek nézték végig. Mivel az angol fővárosban jelenleg igen forró az időjárás, 26–28 fok között alakul, ezért a legutóbbi próbán – amit Vilmos herceg vezetett lóháton – legalább három katona ájult el, hordágyon vitték el őket, továbbá két néző is rosszul lett. A herceg később a Twitteren mondott köszönetet azoknak, akik részt vettek az eseményen.

Újra lóháton az uralkodó

A Trooping The Colour menetrendje úgy szól, hogy a több mint 1500 katonát, 300 lovat és 400 zenészt felsorakoztató felvonulás helyi idő szerint szombat délelőtt 10 órakor veszi majd kezdetét a Buckingham-palotától, ahonnan a The Mall úton keresztül haladnak majd végig a Horse Guards Parade-ig – ahol minden évben tartják a Trooping The Colourt. Itt a lovas parádé után fegyveres tisztelgésben lesz része az uralkodónak, amit követően a királyi család ugyanazon az útvonalon indul vissza a palotába, a The Mallon át. Végül pedig a rezidencia erkélyén állva fogják megnézni a légi bemutatót, ami már régi hagyománynak tekinthető. Legelőször 1851-ben került rá sor, csak akkor még Viktória királynőt láthatták a bámészkodók.

III. Károly ugyanakkor egy több mint három évtizede tartó szokást tör majd meg, mivel édesanyja, II. Erzsébet 1986 óta lovas kocsival vett részt a Tropping The Colourokon, míg a király lóháton fog csatlakozni a felvonuláshoz a Household Division hét ezredének főezredeseként. Érdemes megjegyezni, hogy azt megelőzően a királynő is így tett, ám idős korára való tekintettel inkább elköszönt ettől a tradíciótól. Korábban egy burmai ló volt a kedvence, amelyet 1969 és 1986 között 18 éven keresztül használt – a Kanadai Királyi Lovas Rendőrségtől kapta ajándékba, majd az állatot nyugdíjazták, így Windsorba került. Arról nem tudni, hogy III. Károlynak milyen lóra esik a választása.

Nem mindenki lesz ott

Tekintve, hogy már III. Károly koronázása kapcsán is kérdéses volt, a királyi család kirekesztett párjának számító Harry herceg és Meghan Markle meghívást kapnak-e, és ha igen, tiszteletüket teszik-e az eseményen, így hasonló érdeklődés övezi a Trooping The Colourt is. Egyes sajtóértesülések szerint a sussexiek nem szerepelnek a meghívottak listáján, ami ha valóban így van, akkor az azt jelentené, először fordul elő az, hogy a herceget nem látják szívesen egy királyi eseményen. Úgy tudni viszont, hogy tiszteletét teszi a felvonuláson:

Kamilla királyné,

Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekükkel (György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg),

Anna hercegnő és férje, Sir Timothy Laurence,

Eduárd herceg és Zsófia hercegné két gyermekükkel (Lady Louise és Jakab wessexi gróf),

Beatrix hercegnő,

Eugénia hercegnő

Zara Tindall,

Peter Phillips.

Valószínűleg Vilmos herceg és Anna hercegnő lóháton vesz részt a körmeneten, míg Kamilla királyné és Katalin hercegné György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt lovas kocsiban ül majd.

Már a tavalyi Trooping The Colour esetében is kisebb létszámcsökkentést hajtottak végre, ami a Buckingham-palota erkélyén megjelenő családtagokat illeti. 2020-ban és 2021-ben a koronavírus-járvány miatt a nagy felvonulás elmaradt, és a Windsor-kastélynál emlékeztek meg az akkori uralkodó, II. Erzsébet születésnapjáról. A Trooping The Colour teljes pompájában tavaly tért vissza, és ugyan az azt megelőző években a körmenet utáni légi bemutatót a família 41 tagja nézhette a rezidencia balkonjáról, közülük 26-an 2022-ben már nem lehettek ott, köztük Harry herceg, Meghan Markle, illetve András herceg és gyerekei, Beatrix és Eugénia hercegnők sem. Ebből kiindulva pedig szinte biztos, hogy ők az idei évben is kimaradnak a buliból. Ha viszont Ön nem szeretne, és szívesen nyomon követné az ünnepségsorozatot, itteni idő szerint szombaton 11 órától nézheti a BBC tévécsatornán.

(Borítókép: Károly király. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)