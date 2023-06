Rémes kórházi állapotokról számolt be Ónodi Eszter

A hazai egészségügy, így az orvosi ellátás, és a kórházak állapotával kapcsolatban is időről időre hallhatunk kritikus hangokat, az orvoshiány, az egyre csak növekvő várólisták és az intézmények sokszor fizikailag is omladozó állapota egyre több aggodalmat kelt.

Hasonlóan rossz tapasztalatokról számolt be most a BEST magazinnak adott interjújában Ónodi Eszter, Jászai Mari-díjas magyar színésznő is, aki három éve elhunyt édesanyja miatt idézte fel a kórházban tapasztalt körülményeket.

Saját jogon nincs tapasztalatom az egészségügyről, hál' istennek, régen voltam beteg, de az édesanyám révén, aki három éve nincs közöttünk, nem sok jót mondhatok. Őt az utolsó másfél évében egy állami egészségügyi intézményben látták el, hát mit mondjak, meglehetősen rémes volt

– idézi az 50 éves színésznőt az RTL, aki három évvel ezelőtt veszítette el édesanyját – ő életének utolsó másfél évét a kórházban töltötte.

Ónodi hozzátette, mivel édesanyja révén ő és édesapja is megtapasztalta a nővérhiányt és a kórházban dolgozók túlterheltségét, így minden nap bejártak hozzá, és maguk ápolták, hogy ezzel is segítsék a nővéreket.

Mindezt annak ellenére is, hogy a színész édesanyja ebben az időszakban már egyáltalán nem érzékelte a jelenlétüket, emiatt azonban még az elvesztése előtt felkészülhetett az életre nélküle.

Az egyik ilyen felnőtté válásom az volt, amikor megszületett a fiam... A másik, amikor elment édesanyám. Azt gondolom, ettől kezdve mondhatom magam felnőtt nőnek

– vélekedett Ónodi Eszter.

(Borítókép: Ónodi Eszter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)