Május elején mentővel vitték Galambos Lajost a baracskai börtönből a berettyóújfalui központi kórházba. Bár a vizsgálatok után egyelőre visszakerült Baracskára, ügyvédje elmondása szerint nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni, így nagy valószínűséggel megszakítják azt.

Azóta különféle híresztelések láttak napvilágot arról, hogy rossz állapotban van, és ügyvédje is arról beszélt, hogy otthonápolási őrizetre nyújtottak be kérelmet.

Most kollégája, MC Hawer mesélt arról, milyen élete lehet a börtönben Lagzi Lajosnak. Állítása szerint nem kedvelik a börtönőrök.

Nemrég volt egy születésnapi fellépésünk Baracskán, a büntetés-végrehajtási intézetben. A közönség nagy részét börtönőrök tették ki, és nem tudom, csak nagyzoltak-e, de elmesélték, nem igazán csípik Lajcsit, ami nem meglepő

– mondta, majd arra is kitért, hogy szerinte ennek mi lehet az oka.

„Jól ismerem őt, biztosan fennhordja az orrát odabent is. Maradjunk annyiban, hogy Lajcsi egy milliárdos üzletember, aki zenél is. Az elmondottak alapján úgy gondolom, nincs jó élete. Biztos vagyok benne, hogy megviseli a helyzet. Ráadásul megbélyegezték egy életre, ami hatással lehet a jövőjére is. Én sajnos tudom, milyen ember Galambos Lajos, ennek ellenére sem kívánnék neki rosszat. Remélem, megtalálja a helyét odabenn, és becsülettel viseli a rá kiszabott büntetést” – fogalmazott a Bors szerint MC Hawer. Végül azt is hozzátette, hogy akár Galambosnak is fellépne a börtönben, ha megfizetné.

Van már közös múltjuk

Az MC Hawer néven ismert Koczka Géza egyszer már összetűzésbe került Galambossal, amikor Lagzi Lajcsi megvádolta őt azzal, hogy több tíz millió forinttal megrövidítette. Akkor azt állította Lajcsi, a „Mikor a vodka a fejembe száll” című dal szerzője, hogy mégsem kapta meg a jogdíjakat a dalért az utóbbi években, hanem az MC Hawernak ment.

Koczka Géza egyébként pár napja az Instagramon emelte fel a szavát annak kapcsán, hogy még egyetlen szakmai díjat sem kapott.

28 éve veletek. Ezalatt NULLA díjat kaptam. Nem lettem díszpolgár, nem volt állami támogatás, sem zenei elismerés. A »szakma« nem ismert el sosem. Mégis minden évünk tele van fellépésekkel, mint ahogyan a pénztárcám és a szívem és lelkem is. Mert a szeretet, amit tőletek kapok ennyi ideje, az semmilyen díjjal ki nem váltható. Hálás vagyok mindezért, mert ezek teszik teljessé az életemet, nem a szobrocskák…

– írta.

A szövegben kiemelte azt is, hogy a pénztárcája tele van, azonban 2021-ben még azt kifogásolta, hogy napról napra kell élnie. Akkor azt mondta, feltörték a Facebook-oldalát, és másfél millió forintot fektetett bele, mire elérte a közel 70 ezres rajongótáborát. Minden követ próbált megmozgatni, hogy visszakaphassa, azonban nem járt sikerrel.