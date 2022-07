Galambos Lajos azt állítja, hogy MC Hawer meglopta, és emiatt tízmilliót bukott

A mulatószenész szerint a dal szövegét ő, a zenéjét pedig Hoffmann Sándor szerezte, de a szerzői jogokért járó pénzeket egy másik zenész, az MC Hawer néven ismert Koczka Géza kapta az utóbbi években.

Lagzi Lajcsi azt mondta, hogy a dal még 1999-ben, egy esküvői fellépésen született.

A mulatozó fiatal hölgyek megkértek, írjak nekik egy dalt, de a kedvenc italuk, a vodka is legyen benne a nótában. Még aznap éjjel, hazafelé megszületett a Mikor a vodka a fejembe száll úgynevezett bemondása, azaz a refrén és a dallam is

– mondta Galambos Lajos, hozzátéve azt is, hogy a dalt a következő években sok zenész felhasználta ugyan, de a jogvédő iroda akkor visszaigazolta azt, hogy ők a szerzői.

Elmondása szerint több mint 500 dalt írt, amelyek után gyakran kap jogdíjakat. „Nemrég azonban beugrott, hogy milyen rég láttam ezt a címet a listában. Kiderült, azért, mert nem a saját szerzeményemként tartják számon” – fogalmazott, majd hozzátette:

Felhívtam a jogvédő irodát, akiktől azt a tájékoztatást kaptam, hogy MC Hawer tradicionális dalként jelentette le ezt a slágert. Ez annyit jelent, hogy ez egy olyan dal vagy népdal, amelynek nem megállapítható a szerzője.

Galambos Lajos szerint a másik zenész ezáltal egyszerűen lenyúlta az ő dalát, még úgy is, hogy ő más formában, rapstílusban adja azt elő, mivel ehhez az átdolgozáshoz is engedélyt kellett volna kérnie tőlük. Hozzátette azt is, hogy az utóbbi években több mint tízmillió forintnyi jogdíjtól estek el szerzőként.

Itt tulajdonképpen lopás történt, és szeretném megtudni, ezért ki a felelős. A jogvédő iroda? Hawer?

„Bármi is legyen az ügy vége, amely akár a pereskedésig is elmehet, szeretném, ha visszamenőleg kifizetnének minket. Sajnos, Sándor már nem él, de a felesége igen, akit szintén megillet a jogdíj” – mondta a zenész a Blikknek. A lap kereste MC Hawert is ezzel kapcsolatban, de ő egyelőre nem reagált.

Mint megírtuk, Galambos Lajos egy másik lopási ügyben is érintve van, ott viszont ő ül a vádlottak padján. Abban az ügyben ősszel várhatóak újabb fejlemények.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)