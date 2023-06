Omega-dalt énekelt a tanévzárón Kóbor János lánya

Kóbor-Deme Zsóka – Kóbor János özvegye – és a16 éves lányuk mesélt arról, hogy milyen volt az első gimnáziumi iskolai év lezárása.

A tanévzárón az egyik kedvenc Omega dalom, a 16 évesen-t énekeltem… Így a Papa is ott volt velem egy picit

– mesélte Léna a Borsnak.

A fiatal lány azt is elmondta, hogy bár szoros napirendje van már most is, mégsem nem tervez magántanrendet kérni, mert szeret iskolába járni, szereti az osztályát. Nemrég egy színdarabban alakított főszerepet, előtte nem sokkal pedig egy saját számmal emlékezett meg édesapjáról.

Nagyon szeretem az osztályom, a barátokat, és szerencsémre mindenki nagyon támogató velem

– fogalmazott a fiatal lány.

A büszke édesanya pedig elmondta, mindenben maximálisan teljesít a lánya, pedig nincsenek felé hatalmas elvárások állítva, azon kívül, hogy egy diplomája legyen.

Tulajdonképpen nálunk a családban a diploma az alapvetés, szerettünk tanulni mindig is, Léna is csak ugyanezt látja

– mondta Kóbor-Deme Zsóka, aki kiemelte, hogy pedagógus-dinasztia, így szeretnek tanulni. Ennek tudható be az is, hogy idén a nulláról megtanult németül, így középfokú nyelvvizsgát szerzett, valamint letette a felsőfokú nyelvvizsgát is angol nyelvből.