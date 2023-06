Galambos Lajos videón üzent a börtönből: Itt nem éppen egy dáridós hangulat van

Galambos Lajos egy videóinterjúban beszélt arról, hogyan telnek a mindennapjai a börtönben. Elmondása szerint ugyanúgy él, mint az intézet többi lakója, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá is. Bevallotta azt is, hogy egy ideje börtönpszichológushoz jár.

Május elején mentővel vitték Galambos Lajost a baracskai börtönből a berettyóújfalui központi kórházba. Bár a vizsgálatok után egyelőre visszakerült Baracskára, ügyvédje elmondása szerint nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni, így nagy valószínűséggel megszakítják azt.

Azóta különféle híresztelések láttak napvilágot arról, hogy rossz állapotban van, és ügyvédje is arról beszélt, hogy otthonápolási őrizetre nyújtottak be kérelmet. Legutóbb kollégája, MC Hawer mesélt arról, milyen élete lehet a börtönben Lagzi Lajcsinak. Állítása szerint nem kedvelik a börtönőrök, azt is elmondta, miért.

Jól ismerem őt, biztosan fennhordja az orrát odabent is. Maradjunk annyiban, hogy Lajcsi egy milliárdos üzletember, aki zenél is. Az elmondottak alapján úgy gondolom, nincs jó élete. Biztos vagyok benne, hogy megviseli a helyzet. Ráadásul megbélyegezték egy életre, ami hatással lehet a jövőjére is

– fogalmazott MC Hawer.

Börtönpszichológushoz jár Galambos Lajos

A Blikk most félórás videóinterjút készített a mulatószenésszel, aki a beszélgetés alatt elmondta, egészségi állapota a helyzetnek megfelelő, semmiben sincs hiánya, bevonulása óta az egészségügyi részlegen van.

Itt nem éppen egy dáridós hangulat van. Tartom magam azokhoz, amihez mindenki. Sem pozitív, sem negatív diszkrimináció nem ér, minden szabály ugyanúgy vonatkozik rám, mint bárki másra

– fogalmazott Galambos Lajos a lapnak nyilatkozva.

A zenész arról is vallott, hogy egy ideje már börtönpszichológushoz jár. Mint mondta, a kinti világban nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget, de most azt érzi, sok mindenben tud neki segíteni. „Teljesen másképp látok mindent, a harci kedvemet is visszább vették a vele folytatott beszélgetések” – tette hozzá.

A Galambos Lajossal készített teljes interjú ide kattintva tekinthető meg.