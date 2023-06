Súlyos titkok derültek ki Kanye Westről egy nemrég megjelent dokumentumfilmben

A BBC dokumentumfilmje, a The Trouble with KanYe a rapper körüli visszás események és történetek tárháza. Alex Klein, West egykori munkatársa is megszólal a filmben, aki nyíltan mesél a rapper antiszemita megnyilvánulásairól, amiről többek közt úgy véli, hogy csupán egy eszközként szolgál West elméjében az elnökké váláshoz.