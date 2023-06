Nem emelnek vádat Travis Scott ellen a tragédiával végződő Astroworld-koncert miatt

Mint megírtuk, Travis Scott tragédiával tűzdelt, Astroworld fesztiválos koncertjét 2021 novemberében rendezték meg, amelyre annyi látogató érkezett, hogy óriási tumultus és ezzel együtt pánik alakult ki.

A rajongók egymást taposták a fellépés alatt, aminek következtében tízen életüket vesztették, köztük a 21 éves Axel Acosta is. A fiatal, illetve több másik áldozat családja a történteket követően beperelte Scottot és a szervezőket, a Live Nationt.

A texasi esküdtszék csütörtökönelutasította a vádemelést Travis Scott és a koncert szervezői ellen indított per ügyében. A rapper ügyvédje, Kent Schaffer szerint a döntés „nagy megkönnyebbülés” védence számára. Scottra azonban még egy sor polgári per is vár a tragikus kimenetelű koncert miatt – számolt be a BBC.

Travis Scottot és a vele fellépő Drake-et azzal vádolták, hogy annak ellenére is folytatták a zenélést, hogy a színpadról is jól látható volt, amint a közönségből „élettelen testeket emeltek ki”. A helyi tűzoltóparancsnok szerint is jóval korábban le kellett volna állítani a koncertet.

A rapper ügyvédje elmondta, hogy Travis Scott „soha nem bátorította az embereket arra, hogy olyasmit tegyenek, ami miatt másoknak bajuk eshet”. Bár együttérez a tömegoszlatás áldozataival, Schaffer hozzátette, hogy Scott nem felelős a tragédiáért.

Ha büntetőjogi vádat emelnek ellene, az nem enyhíti az áldozatok családjának fájdalmát

– mondta az ügyvéd.

A 21 éves Axel Acosta családja 2022 októberében peren kívül megegyezett a Live Nationnel. Ahogy azt ügyvédjük, Tony Buzbee megjegyezte, az egyezség feltételei bizalmasak, azonban egy másik forrás arról számolt be, a szervezők, és nem Travis Scott fogja kifizetni a kártérítést.

Robert Hilliard, egy másik áldozat családját képviselő ügyvéd csütörtökön azt mondta, hogy „mind a büntetőjogi, mind a polgári jogi felelősségre vonás kritikus fontosságú annak érdekében, hogy az ártatlan életek elvesztéséért felelős emberek megértsék, milyen maradandó pusztítást okoztak ezeknek a családoknak”.