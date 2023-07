Két éve indult a Best of Balaton deklaráltan szubjektív válogatása, amelyet a MOL Nagyon Balaton és az Index által felkért kurátorok állítottak össze, és nagyjából 70 rejtett vagy nagyon is csillogó kincs ajánlásáig jutottak el. Most eljött az ideje a váltásnak.

A Best of Balaton egyik alapítója, Lobenwein Norbert az induláskor olyanokból toborzott kurátori csapatot, akik amellett, hogy Balaton-imádók, hitelesek is, és érdemes adni a szavukra. Az alapfelállás most sem változik, de fordítottak egyet a dolgon: idén július 1. és 31. között a bestofbalaton.hu-n már bárki ajánlhat olyan helyet, látnivalót, különlegességet, amely megérintette a magyar tengernél, a kurátorok pedig ebből a halmazból választanak ki majd harmincat a Best of Balaton 2023-as listájára.

A kurátorok csapatában ott lesz Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Nánási Pál, Ördög Nóra, Till Attila, Trokán Nóra, Vecsey H. Miklós, valamint a szakmai csapat: Fülöp Zoltán, Lobenwein Norbert, Pantl Péter, Starcz Ákos és Váncza Panna, a Best of Balaton vezetője.

S hogy mire számíthatunk a kurátoroktól az új felállásban? Till Attila bizakodik, szerinte a közönség nem tévedhet, mindig pontosabb, mint a szakemberek vagy a Balaton-rajongókból álló különítmény.

Olyan szempontok is felmerülhetnek, amelyeket mi nem észre sem veszünk. A MOL Nagyon Balaton jelöltjei között szinte minden felbukkant már, a legkisebb büféktől a nagy turistakomplexumokig, de van még lehetőség.

Gianni Annoni elengedné a hekk-tematikát, de nyitott a palacsintázókra és a lángososokra. Lábas Viki Fonyódon nőtt fel, 25 éve látja a változásokat, és ki van hegyezve a régi, megmentendő épületekre. Pantl Péter, a MOL csoport kommunikációs igazgatója sem csak a fine dine-ingot keresi, de a büféknél is vár valamilyen csavart, amitől egy hely kiugrik a mezőnyből.

Vecsei H. Miklósnak a Balaton egyfajta otthonélményt ad, és nem feltétlenül arról szól, hogy mindent ki kell próbálni – ha valaki igazán rejtett kincset talál a magyar tengernél, rá biztosan számíthat.

Az ajánlatokat az Index és a TV2 is bemutatja, az ajánlók között pedig értékes nyeremények is gazdára találnak: VIP-jegyek a STRAND fesztiválra és gourmet-vacsorák balatoni éttermekben.

Ha szeretne ihletet meríteni a Best of Balaton eddigi ajánlataiból, a www.bestofbalaton.hu oldalon mind a hetvenről talál kisfilmet, a kőröshegyi fagyizós bácsitól egészen a Völgyhíd Kávézóig.