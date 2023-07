Meghalt George Tickner, a '70-es évek rocksztárja

A gyászhírt a Facebookon tette közzé csütörtökön a banda másik alapítója, Neal Schon gitáros.

Journey-rajongók, nagyon szomorú hírem van számotokra. George Tickner, aki a Journey eredeti ritmusgitárosa és dalszerzője volt az első három albumunkon, elhunyt.

Azt is közölte, hogy Tickner anno azért hagyta ott a bandát, mert a Stanford Egyetemen akart orvosnak tanulni, és később meg is szerezte ott a doktori fokozatot.

A Variety szerint George Tickner először egy pszichedelikus rockbandában, a Frumious Bandersnatchban játszott. A Journeyt 1973 februárban hozták létre társaival, és már az első koncertjükön 10 ezer ember vett részt még annak az évnek a végén.

A banda első albumát 1975 áprilisában adták ki, és a Billboard listáján a 138. helyre került. Mindeközben rengeteget koncerteztek az Egyesült Államokban, és Tickner a sok fellépés miatt kényszerült arra, hogy nem sokkal az első album kiadása után otthagyja a bandát az orvosi tanulmányokért cserébe.

A Journey ezzel együtt egy sikeres együttessé vált: összesen 25 arany- és platinalemezt adtak ki, és több időtlen sláger is köthető a nevükhöz (bár elsősorban a tengerentúlon tettek szert ismertségre, Európában viszonylag kevesebb rajongójuk van). Egyik leghíresebb számuk a Don't Stop Believin'.

Egy másik számuk, a When You Love a Woman miatt 1997-ben Grammy-díjra is jelölték őket. Tickner ugyan ekkor már nem volt a banda tagja, de végig kapcsolatban maradt velük, és létrehozott egy lemezkiadót is, amelynél korábbi zenésztársaival is rögzítettek dalokat.

A Journey 2005-ben a hollywoodi hírességek sétányán (Walk of Fame) is kapott egy saját csillagot, az eseményen George Tickner is jelen volt.