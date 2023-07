Botrány lett a világ hét új csodájából

2007-ben a mai napon, július 7-én választották meg a Világ Hét Új Csodáját, hogy frissítsék az ókori csodák listáját. A frissítő ötlet a New 7 Wonders Foundation svájci magánalapítványhoz kapcsolódik, felhívásukra több mint 200 épületet, műemléket, szobrot küldtek az emberek a világ minden tájáról. Ebből 77 került a szakértőkből, építészekből álló zsűri elé, akik 21-re szűkítették a kört. (Még a mi Parlamentünk is bent volt az első 40-ben, a 33. helyen várta a döntést, de végül sajnos nem került be a végső 21-be.)

Az ötletgazda, Bernard Weber a szavazást globális és demokratikus tettként definiálta, amivel az emberek újra meghatározhatják közös kulturális örökségüket. De mint általában a nagy megmozdulások, ez sem volt problémamentes. Egyiptom felháborodott, miért kell az egyetlen megmaradt ókori csodát, a gízai piramist megmérettetni egy ilyen szavazáson, és Webert önreklámmal vádolták meg.

Az UNESCO világörökségi tanácsa nem volt hajlandó együtt dolgozni Weberékkel, de nem csak ők határolódtak el. Több ország kifogásolta, hogy egyenlőtlenek az esélyek: a népesebbek esélyesebbek, és az internetelérés eltérő mértéke is befolyásolja a szavazást.

Az egyiptomiak megnyugtatására a piramist kiemelték a listából és tiszteletbeli csoda státuszt kapott. Így már csak 20 jelölt maradt, amiből 7 (+1 a piramisok) csodát szavaztak meg 2007. július 7-én Lisszabonban egy nagyszabású show keretében, olyan világsztárok részvételével, mint Jennifer Lopez, Chaka Khan, José Carreras. A házigazda pedig Hilary Swank, Ben Kingsley volt, és a bollywoodi csillag, Bipasha Basu.

