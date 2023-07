Visszatér ikonikus szerepébe Jennifer Garner

A filmsorozat harmadik részét Tim Miller és David Leitch után ezúttal Shawn Levy rendezi majd, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Free Guy, a The Adam Project vagy éppen az Éjszaka a múzeumban. A forgatás már megkezdődött, Ryan Reynolds mellett pedig nemrégiben Jennifer Garner is feltűnt – mint kiderült, nem véletlenül – tudta meg a The Hollywood Reporter.

Garner először a 20th Century Fox által 2003-ban kiadott, Daredevil című filmben játszotta a Marvel bérgyilkosát, ami ugyan nem aratott nagy sikert, mégis elég volt ahhoz, hogy két évvel később saját filmet kapjon karaktere.

Utólag világossá vált, hogy ez sem könyvelhető el kasszasikernek – ennek ellenére azonban figyelemre méltó volt a próbálkozás, mivel Garner egyike volt azon kevés nőnek, aki akkoriban főszerepet kapott egy képregényfilmben.

A Deadpool 3-ban való feltűnése arra utal, hogy a film valamilyen szinten kötődni fog a már korábban megismert multiverzumhoz, így lehetséges, hogy a Fox által készített Marvel-filmek más karakterei is felbukkannak majd benne; pontos részleteket azonban egyelőre még nem tudni.

Bár nagyszabású filmben mostanában nem tűnt fel, Jennifer Garner nem unatkozott az elmúlt időszakban – szerepelt a Party Down-rebootban, valamint főszereplője és executive producere volt az Apple TV+-on áprilisban debütált, The Last Thing He Told Me című limitált sorozatnak is.