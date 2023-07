Keményen beleállt egy állatvédő szervezet Paris Hiltonba

Mint arról az Index is beszámolt, még májusban halt meg Hilton szeretett csivavája, a 23 évet élt, Harajuku Bitch névre keresztelt kutya, aki több mint az énekesnő életének felében jelen volt. A 42 éves híresség akkor az Instagramon osztotta meg a fotókkal illusztrált gyászhírt, hozzátéve, hogy teljesen összetört, és megszakad a szíve, a napokban azonban már új házi kedvencéről, egy másik csivaváról posztolt.

Teljességgel beleszerettem az új kiskutyámba, imádni való és édes! A legkülönlegesebb benne viszont az, hogy valójában rokona az én Harajuku Bitch nevű angyalomnak, aki az év elején hunyt el. Olyan, mintha egy kis darabkája még mindig itt lenne velem. Mi legyen a neve az új kicsikémnek?

– fogalmazott Instagram-oldalán a celebritás.

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), egy amerikai állatjogi szervezet azonban szinte egyből beleállt a sztárba, szerintük ugyanis problémás az, hogy Hilton azzal büszkélkedik, hogy új kutyát vásárolt – és nem örökbe fogadott.

Hilton nyilvánvalóan egy kő alatt él, ha azt hiszi, hogy állatot vásárolni együttérző dolog – egy látogatás egy állatmenhelyen megmutatta volna neki, hogy mennyi csivavának van szüksége otthonra

– olvasható a szervezet közleményében, melyben arra is felhívják Hilton figyelmét, hogy a vásárlást jobb lenne csecsebecsékre és táskákra tartogatni.