Nincs vége a rozék háborújának, Angelina Jolie dilettánsnak tartja Brad Pittet

Ahogyan arról az Index is többször beszámolt, Hollywood korábbi sztárpárja, Angelina Jolie és Brad Pitt válása korántsem alakul békésen, a szakítás kimondása óta folyamatos a csatározás a felek között. Jolie a gyerekek elhelyezésével is trükközik, illetve közös francia szőlőbirtokuk kapcsán is pereskedik, amivel férje állítása szerint nagyban megkárosította üzletét.

Mint az ismeretes, 2021-ben robbant a hír, hogy a válásukat 2016-ban bejelentő Angelina Jolie a férje tudta nélkül eladta tulajdonrészét közös szőlőbirtokukból, annak ellenére, hogy megegyeztek, egyikük sem válik meg a másik engedélye nélkül a saját részétől.

Az ügyletet amiatt támadja Pitt és jogi képviselete, mert a színésznek elővásárlási joga lett volna a felesége tulajdonrészére, aki azonban nem szólt neki az eladásról, és egy orosz oligarchának, Jurij Sheflernek értékesítette a birtok rá eső felét. Jolie ezzel a lépéssel megtagadta volt férjétől a beleegyezési és az elővásárlási jogot, amelyet korábban vállalt.

Amikor már úgy tűnt, hogy a felek végre továbbléptek, és mindenki éli tovább a saját életét, a 48 éves színésznő jogi csapata által a bíróságnak benyújtott jogi dokumentumok újra életre kelthetik a csatározást, Jolie ugyanis most sem bánt kesztyűs kézzel volt férjével.

A hétfőn beadott dokumentumokban Angelina Jolie ugyanis könyörtelenül kigúnyolja Pittet,

dilettánsnak és alkalmatlannak nevezi, aki csak előadja azt, hogy mennyire tenyerén hordozza a francia szőlőbirtokot, miközben csak kimegy és nézi, ahogy a szőlészek elvégzik a munka nagy részét.

Mindez élesen szembemegy azzal, amit az elmúlt években Brad Pitt magáról állított, a férfi ugyanis korábban igazi gazdálkodónak nevezte magát, aki kitanulta már a szakma oroszlánrészét – írja a Page Six.

A most benyújtott papírok azt állítják, hogy Pitt ügyvédjei korábban tévedtek, amikor azt mondták, hogy nevetségesek Pitt állításai, miszerint Jolie azért adta el a részét, hogy tönkretegye volt férjét, ami pedig szintén abszurdum, hogy a színész egymagában építette és indította be a borüzletet.

Pitt színész, nem pedig borász. Illúziókkal foglalkozik, nem földdel és szőlővel

– áll a dokumentumban, amely hozzáteszi:

Az évek során Brad Pitt állítólag felépítette az üzletet, ehelyett azonban nagyrészt csak filmeket forgatott, nem is beszélve arról, hogy számtalan promóciós felkérést vállalt, ideje többségét pedig Hollywoodban töltötte. Bár kétségtelenül felkereste a szőlőültetvényeket, hogy megcsodálja a francia szőlészek munkáját – akik ténylegesen sikeressé tették az üzletet –, Pitt nem borász.

A Jolie ügyvédjei által készített dokumentumok azt is állítják, hogy Pitt „dühöngő gyerekként” viselkedett, miután Jolie 2021-ben eladta részesedését a szőlőben, emellett pedig Pitt vállalkozása 350 millió dollárral (120 milliárd forinttal) tartozik a saját holdingtársaságának.