Évforduló miatt posztolt Béres Anett

Béres Anett tavaly nyáron szenvedett sérülést azt követően, hogy barátnőjével, Sáfrány Emesével egy ayahuascatea-szeánszon vett részt. A főzet olyan látomásokat okozott nála, hogy azt érezte, menekülnie kell, így az erdőbe szaladt, ahol baleset érte.

Miközben a fák között bolyongott, egy magaslesre is felment, ahonnan leesett, eltörve az egyik gerinccsigolyáját, illetve a sarokcsontját. VV Anett az esettel kapcsolatban korábban azt nyilatkozta, magát a sátánt látta, és az erdőben fekve azt gondolta, eljött a vég.

Végül egy férfi talált rá az erdőben, teljesen kihűlve és összetörve. Mint mondta, ha a bácsi nem veszi észre, akkor biztosan nem éli túl az esetet. A történtek után műtétek során esett át, és jelenleg is rehabilitáció alatt áll.

Az életveszélyes teaszeánsz éppen egy éve történt, így Béres Anett közösségi oldalán emlékezett meg az esetről. Mint írta, az este óta életében új időszámítás vette kezdetét.

– írta egy Instagram-posztban. A ValóVilág korábbi szereplője úgy fogalmazott, nem drogpartin akart részt venni, hanem lelki megtisztulásra vágyott, ami által új életet kezdhet. Mint írta, az élete valóban megváltozott, de nem úgy, ahogy várta.

Sokan még most is azt hiszik, hogy valami drogpartira mentünk, pedig csak a lelkünket akartuk meggyógyítani! Óriási félelemmel mentem oda, mintha éreztem volna, hogy bajom fog történni, de azt hittem ez az egy, ami segíthet, hogy újra boldog tudjak lenni! Soha nem fogom elfelejteni azt a napot! Aztán jött a feketeleves! Az életem megváltozott, de nem úgy, ahogy szerettem volna! Nagy bajba sodortam magam! Ennek a napnak még most is hordozom a sebeit és a fájdalmait! Fogalmam nincs, hogyan csináltam végig ezt az egy évet! Akkor elképzelhetetlen volt, hogy valaha egészséges leszek!