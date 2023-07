Majka keményen visszaszólt Curtisnek: Életed legnagyobb f***ságát követted el

Széki Attila, művésznevén Curtis egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy 2018 után ismét külön utakon folytatják Majkával. A rapper hétfőn őszinte sorokkal emlékezett meg élete legkomolyabb döntéséről.

Bejegyzésében azt írta, „egy éve léptem meg életem, karrierem legkomolyabb döntését. Az emberek 99 százaléka temetett és kígyót-békát kiáltott rám”.

Hozzátette, hogy a változtatás óta az RTL egyik alapembere, emellett telt házas koncerteket is ad saját zenekarával, a Curtis Live Banddel. A rapper szerint mindenhol megbecsülik őt szakmailag, erkölcsileg és anyagilag is. Curtis azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a saját autójával közlekedik, és saját háza is van.

Reagált Majka

Majka most közösségi oldalán reagált Curtis szavaira. Azt írta: „Attila!! Egészen furcsa, hogy még mindig ott tartunk, hogy nekem üzengetsz a közösségi médiában, pedig minden olyan jól alakul elvileg a te életedben.”

A rapper szerint Curtis elég sok hazugságot kitermelt a nyilatkozataiban az elmúlt egy évben arról, hogy a kettejük kapcsolata miért és hogyan ért véget. Ő mindvégig hallgatott, mert neki nem az az érdeke, hogy Curtis közönsége csalódjon.

Azt viszont nem lehet, hogy soha nem reagálok semmilyen gátlástalan mondandódra, mert a végén azt hiszik, nekünk van félnivalónk

– fogalmazott.

Majka emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt Curtis elismerte egy posztban, hogy megint beleesett ugyanabba a gödörbe, mint előtte. Aztán 15 perc múlva külső tanácsra gyorsan javította a posztot, de sokan látták az eredetit is.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index Curtis és Majka 2022. februárban

Majka szerint Curtis igazságként kezeli a saját hazugságát

„Azt írod, hogy életed legfontosabb döntését hoztad meg egy évvel ezelőtt. Az igazság az, hogy mi hoztuk meg helyetted. Tudatos karrierépítésnek állítod be az egy évvel ezelőtti eseményeket, pedig életed legnagyobb f***ságát követted el, amiből aztán jól jöttél ki, mint azóta mindenből” – írta.

Szerinte egészen elképesztő, hogy Curtis azóta kész tényként, sőt igazságként kezeli a saját hazugságát. „De igazad van… az idő mindent megold, rendbe tesz…”

Majka azt is elmondta, hogy a legfájóbb neki az, hogy a közös barátaik és azok az emberek, akikkel mindketten kapcsolatban álltak és állnak, vagy azok, akik belülről nézték végig, mi történt köztük, csöndben hallgatnak, és senkinek nem jut eszébe felhívni Curtis figyelmét arra, hogy „legalább a tüzet ne csináld ilyen posztokkal”.

Ehhez azért kell hogy legyen az ember arcán bőr… De megértem őket is, mivel tudom, hogy semmi rosszat nem akarnak neked, és mindenki azon volt/van/, hogy rendbe tedd az életed. Sok sikert hozzá, úgy látom, jól alakul… szívesen…

– zárta sorait Majka.